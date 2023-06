Aluna de Direito da Faculdade Santa Teresa conquista 9,9 no Exame de Ordem da OAB

Manaus (AM) – Estudante do nono período do curso de Direito da Faculdade Santa Teresa, Samantha Martins Alves conquistou nota 9,9 na segunda fase do Exame de Ordem, avaliação exigida para obtenção da carteira e registro para exercício da profissão. O resultado preliminar da prova, realizada pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), foi divulgado esta semana e a lista final será anunciada na próxima quinta-feira (8).

Além de Samantha Martins Alves, a FST aprovou no exame mais outros 13 alunos. A diretora-geral da FST, Amanda Estald, ressalta o orgulho de todo o corpo docente com os resultados conquistados pelos alunos.

“É reflexo do esforço e dedicação de cada um, aliado ao empenho dos professores do curso em preparar os estudantes com esse foco, desde o primeiro período. Estamos muito contentes”, afirmou.

A coordenadora do curso de Direito da FST, Lúcia Viana destaca a dedicação, competência e profissionalismo dos professores em preparar os alunos. “A Samantha não fez curso preparatório para o exame e contou com todo o suporte dos professores da faculdade”, disse.

Segundo Samantha Martins, o apoio dos professores durante o processo de preparação foi primordial. Ela conta que o curso de Direito é sua segunda graduação e que, por já ter uma rotina intensa de trabalho e estar no penúltimo período na faculdade, teve que se organizar para estudar com afinco para o Exame de Ordem.

“Estudei sozinha, com o conteúdo que guardei desde o início do curso e vídeos da internet. Eu preparava as peças processuais e pedia para os professores corrigirem. Eles faziam isso e me davam dicas de como melhorar. Dessa forma, consegui alcançar esse resultado. Quem também sempre esteve comigo e me ajudou bastante também foram os meus pais”, explicou.

No Exame de Ordem, Samantha escolheu aplicar a prova para Direito Trabalhista, área que pretende seguir após a conclusão da graduação. “Agora, paralelo à faculdade, vou também começar a estudar para concursos públicos, com atuação nessa área”, contou ela.

Também foram aprovados no Exame, os alunos Andreza de Oliveira Moleta, Cantidio Cunha Martins, Davi Carneiro de Souza, Elias Silva de Oliveira, Elysangela Afonso Aguiar Marques de Oliveira, Erick Alfaia Viana, José Baptista Vidal Pessoa Neto, Kelyane Progênio Castro, Kevem Ferreira do Sacramento, Lucas Alecrim Alexandre, Matheus Abud de Andrade, Rodrigo Camelo de Oliveira e Victor Oda da Silva.

