Estudantes produzem podcast sobre literatura amazonense

Alunos do 9º ano do Ensino Fundamental da Escola Estadual (EE) Rosina Ferreira da Silva, Zona Centro-Oeste, desenvolveram um podcast sobre literatura amazonense, dedicado ao saudoso poeta Luiz Bacellar. O projeto “Dose de Letra” tem o objetivo de incentivar a proximidade dos estudantes com os textos literários, principalmente, produções de autores amazonenses, além de incentivar a leitura como um todo, unindo a literatura e a tecnologia.

Ao todo, 29 alunos, divididos em quatro equipes, fizeram uma pesquisa sobre a história do poeta e suas obras. O episódio “Uma noite na feira” contou com a declamação de quatro poemas da obra “Sol de Feira”, de Bacellar.

O professor de Língua Portuguesa e jornalista Luiz Guilherme Mello foi o responsável por desenvolver essa atividade com os alunos. Mello contou sobre como o podcast uniu os estudantes com os autores que muitos deles desconheciam, fazendo com que eles entrassem mais a fundo na cultura regional.

“Estamos falando sobre um artista aqui da terra, o Luiz Bacellar já falecido, que eles nunca tinham ouvido falar. Muitos alunos, às vezes, saem do Ensino Médio sem saber quem foram os principais autores daqui. Então, também é uma forma de aproximá-los mais da literatura amazonense”, contou o professor.

O estudante Pedro Henrique Castro, de 15 anos, foi um dos participantes do podcast e ficou responsável por uma das declamações. O jovem compartilhou sobre a produção do produto e sobre sua participação no projeto.

“A turma foi dividida em quatro equipes e cada uma teve seu papel. Na minha, ficamos responsáveis pelo roteiro inicial e com a declamação do poema. Esse projeto foi bastante inovador, algo bem fora do cotidiano, lúdico e divertido. O resultado foi bem gratificante”, disse o aluno.

Utilizando a sala da gestora da escola como estúdio, o podcast foi editado, produzido e roteirizado pelos próprios alunos. A produção pode ser encontrada nas plataformas digitais Spotify (https://bit.ly/umpasseionafeira), Apple Music, Amazon Music, Castbox e no Radio Public (https://bit.ly/umpasseionafeiraradio).

*Com informações da assessoria

