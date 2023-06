’Arraial do Axerito’ agita temporada de festas juninas em Manaus

Na próxima quarta-feira (7), véspera de feriado, o “Arraial do Axerito” vai agitar a temporada de festas juninas em Manaus. O evento vai acontecer no Podium da Arena da Amazônia, a partir das 18h, com acesso gratuito. Este ano, a festa conta também com a gravação do DVD da banda Forró Ideal.

De acordo com Evandro Jr, produtor do evento, o “Arraial do Axerito” se consolidou no calendário da capital amazonense e se destaca por proporcionar duas experiências distintas para o público.

“É um evento para as famílias com toda a magia das tradicionais festas juninas, com decoração temática, comidas típicas, espaço kids e apresentação de grupos folclóricos; e também é um festival com várias bandas de forró, que levam o público mais jovem para curtir o evento, a partir das 22h”, comenta.

Este ano, as apresentações de dança ficam por conta dos grupos folclóricos Intocáveis, Bala de Prata e Em Busca da Paz. Já as atrações musicais são Afonso Cearense, Xandinho e Banda, Toinho Forró Show, DJ Evandro Jr SambaXote, DJ Layla Abreu, Forró Ideal e George Japa.

Espaços exclusivos – O acesso ao arraial é gratuito, mas o evento também conta com espaços exclusivos para quem quer serviços diferenciados.

O ingresso individual para a Área VIP, com open bar das 18h às 2h, é R$ 60 (1º lote); já para o Camarote Stage, com acesso ao palco, é R$ 80, à venda em www.ingressofly.com, Axerito Bar (Rua Tirza Carvalho, 40, esquina com Guilherme Paraense – Adrianópolis) e nas lojas Via Uno (shoppings Manauara, Amazonas, Grande Circular e Sumaúma). Há ainda a possibilidade de camarotes fechados para 12 pessoas. Mais informações e reservas: (92) 98287-0001 e 99201-1818.

Em 2023, o Arraial do Axerito tem patrocínio da Brahma.

Confira a programação:

18h – Afonso Cearense

19h30 – Dança Bala de Prata

20h – Xandinho e Banda

21h30 – Dança Intocáveis

22h – Toinho Forró Show

23h30 – Dança Em Busca da Paz

0h – DJ Evandro Jr SambaXote

1h30 – DJ Layla Abreu

2h – Gravação DVD Forró Ideal

3h30 – DJ Layla Abreu

4h – George Japa

