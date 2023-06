Membro de facção é preso após sair de boate no interior do AM

Felipe Conceição Ribeiro, de 24 anos, foi preso por envolvimento com tráfico de drogas, no último domingo (4), enquanto saía de uma boate, no município de Parintins, no interior do Amazonas.

De acordo com o delegado Adilson Cunha, titular da unidade policial, o homem é apontado como membro de um grupo criminoso que atua no município e, também, como um dos responsáveis pela distribuição de drogas em Parintins.

“Efetuamos a prisão deste infrator no momento em que ele estava saindo de uma boate, na madrugada de domingo. Agora, ele será encaminhado para audiência de custódia e, posteriormente, para a unidade prisional do município”, disse o delegado.

A Polícia Civil cumpriu o mandado de prisão temporária e Felipe responderá por tráfico de drogas, ficando à disposição da Justiça.

