Atendimentos de urgência e emergência do Manausmed serão realizados no Hospital Santa Júlia

Manaus (AM) – A partir da próxima segunda-feira (12), o atendimento de urgência e emergência adulto dos segurados do Serviço de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de Manaus (Manausmed) passará a ser realizado pelo Hospital Santa Júlia, na entrada pela avenida Airão, Centro.

Nos últimos dois anos, esses atendimentos vinham sendo realizados pelo Hospital Santo Alberto, localizado no bairro Cachoeirinha, na Zona Sul. Os atendimentos de urgência e emergência pediátrica continuarão a ser oferecidos pelo Hospital Santa Júlia.

O subsecretário do Manausmed, César Marques, destacou que a mudança visa otimizar os atendimentos. “Nos últimos meses temos observado um crescimento significativo na procura por esse tipo de atendimento. Com essa medida, o Santa Júlia passará a ser parceiro nas cirurgias e atendimentos adulto e infantil. É uma unidade hospitalar que tem o know-how e a infraestrutura necessários para acolher essa demanda. É uma forma de melhorar a velocidade dos atendimentos necessários para assegurar a saúde de nossos segurados”, informou.

O Hospital Santo Alberto seguirá realizando as urgências e emergências 24 horas em ginecologia, obstetrícia e maternidade, também oferecendo suporte em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em Centro de Tratamento Intensivo (CTI) neonatal e apoio ao diagnóstico laboratorial e de imagem, além de outros atendimentos ambulatoriais.

Órgão vinculado à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), em janeiro de 2021, o Manausmed começou a passar por um processo de reestruturação que resultou na retomada de serviços, aumento no número de segurados e de conveniados.

“Logo no início da gestão, o prefeito David Almeida determinou a adoção de medidas visando oferecer um serviço de saúde bem estruturado para os servidores públicos municipais e seus dependentes. Já tivemos muitos avanços e seguimos fazendo os ajustes de modo que nossos segurados possam ter acesso a atendimentos de qualidade e com resolutividade”, ressalta o subsecretário.

Uma das etapas do processo de reestruturação do Manausmed foi a descentralização da autorização de exames de baixa e média complexidade. Com a medida, além de não precisarem mais se dirigir à sede do serviço para esse fim, os segurados podem escolher o laboratório de análises clínicas da lista de credenciados e ir diretamente fazer seus exames. No caso das clínicas de imagens, em alguns casos é necessário fazer o agendamento, como normalmente acontece, e comparecer na data marcada.

O Manausmed também oferece outros serviços, como atendimento para consultas eletivas, exames de diagnóstico por imagem, exames laboratoriais, procedimentos cirúrgicos, tratamento renal e oncológico. A relação dos credenciados está disponível no Guia Médico, que pode ser acessado no portal do órgão, pelo link https://manausmed.manaus.am.gov.br/guia-medico.

Atualmente, o número de segurados chega a quase 40 mil, entre servidores ativos e inativos da Prefeitura de Manaus, da Câmara Municipal de Manaus (CMM), e pensionistas ligados à Manaus Previdência. Para terem acesso à assistência, os interessados devem realizar a inscrição no serviço, que é facultativa e deve ser solicitada na sede do órgão, localizada na avenida Compensa, nº 770, bairro Vila da Prata, zona Oeste.

