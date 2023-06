São Gabriel da Cachoeira é o 4° município a ser visitado pelo projeto Sefaz em Ação

São Gabriel da Cachoeira (AM) – O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas (Sefaz-AM), promove mais um “Sefaz em Ação”, agora no município São Gabriel da Cachoeira (distante 852 quilômetros de Manaus) entre os dias 13 a 16 de junho.

Este é o quarto município a ser visitado pelo projeto, que visa estreitar os laços entre a Sefaz e a população do estado, o poder público e as instituições educacionais nos municípios, com apoio das agências e postos da Secretaria no interior.

O projeto, que é conduzido pelos setores de Ouvidoria, Arrecadação e Educação Fiscal da Sefaz, terá encontro com autoridades locais, formação com colaboradores da pasta no município e palestras voltadas para a população e setor produtivo local. O ciclo de palestras, que faz parte do projeto, acontece no dia 15 de junho, das 18h30 às 21h, no auditório da Câmara Municipal de São Gabriel da Cachoeira, localizado na Avenida sete de setembro, nº 84, Centro.

O chefe da Gerência das Unidades Descentralizadas (Gard) da Sefaz, que coordena o trabalho das agências e postos da Sefaz no interior do Estado, Joel Brito, acredita que a ida do projeto ao município de São Gabriel fomenta o ambiente de negócios e a atividade econômica local.

“O empreendedorismo é sempre uma boa alternativa utilizada para sair da crise financeira pela qual as famílias brasileiras atravessam, uma vez que fomenta a economia local e promove um terreno para que pequenos negócios possam surgir, se estabelecer, crescer, e criar oportunidades para todos”, disse ele, que destacou o programa da Nota Fiscal Avulsa (NF-e avulsa), que visa dar segurança jurídica à atividade produtiva de pequenos contribuintes, interiorizando também a arrecadação tributária no estado.

Educação fiscal no interior

Outro âmbito importante do “Sefaz em Ação” é desenvolvido pelo Programa de Educação Fiscal, que busca conscientizar sobre a importância social dos tributos na promoção do bem-estar coletivo, uma responsabilidade do estado que tem a contribuição de todos.

Segundo o coordenador do Programa de Educação Fiscal, Augusto Bernardo Cecílio, um dos aspectos fundamentais deste projeto é a possibilidade de uma maior interiorização desse trabalho. “Interiorizar o Programa de Educação Fiscal é de fundamental importância para todos: gestores, população e fisco, pois é uma ferramenta que mostra a função socioeconômica dos impostos, e a consequente aplicação desses recursos por meio dos serviços públicos colocados à disposição da coletividade”, explica.

Parcerias educacionais

A chefe da Ouvidoria da Sefaz-AM, Ellen Costa, destacou a expectativa em relação ao projeto no município de São Gabriel da Cachoeira, destacando o início de tratativas para parcerias com as instituições de educação atuantes no interior.

“O projeto a cada dia está se aprimorando mais. Estamos promovendo uma jornada de conhecimento aos cidadãos do interior. A expectativa é a melhor possível de ter sucesso como nos demais municípios”, declarou.

*Com informações da assessoria

