São Gabriel da Cachoeira tem paisagem urbana transformada após implantação de LED

Com o título de cidade mais indígena do Brasil, São Gabriel da Cachoeira é um dos 21 municípios amazonenses já contemplados com o programa do Governo do Estado

O município de São Gabriel da Cachoeira, localizado no Alto Rio Negro, a 852 quilômetros de Manaus, teve a paisagem urbana transformada após a instalação de 1,5 mil luminárias de LED, por meio do programa de modernização da iluminação pública no interior, executado pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE) do Governo do Amazonas.

Com o título de cidade mais indígena do Brasil, São Gabriel da Cachoeira é um dos 21 municípios amazonenses já contemplados com o novo sistema. São mais de 42 mil luminárias de LED já implantadas no interior.

São Gabriel da Cachoeira é um dos municípios já contemplados com o novo sistema Foto: Divulgação

Até o fim deste ano, serão 60 mil, nos 28 municípios integrantes da primeira fase do programa.

“Essa é apenas a primeira fase, que avança com rapidez. A intenção é ampliar o serviço para todo o Amazonas, pois as luminárias de LED possuem a tecnologia mais eficaz para iluminação pública”, disse o coordenador em exercício da UGPE, Leonardo Barbosa.

Foram substituídas lâmpadas de vapor metálico, vapor de sódio e mistas pelos equipamentos com a nova tecnologia, que proporciona mais visibilidade, além de economia aos cofres públicos do município. Os trabalhos de implantação das luminárias teve início no dia 26 de setembro, após a chegada da balsa que transportou todo o material utilizado pelas equipes, e contou com a aprovação e colaboração da população local.

A embarcação que levou as luminárias para São Gabriel da Cachoeira saiu de Manaus na quarta-feira (21/09) e a viagem durou uma semana até a chegada na região do Alto Rio Negro. Os bairros contemplados, pela primeira vez com a iluminação são: Areal, Nova Esperança, Novo Horizonte, Bairro Praia e Tiago Moltavo.

O programa de modernização da iluminação pública no interior do Estado é executado pela UGPE, por meio da empresa Avanço Construções, contratada para realizar os serviços.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Wilson faz apelo para que prefeito de Manacapuru autorize iluminação pública de LED

Decoração de Natal na Ponta Negra tem túnel de 130 metros com 30 mil lâmpadas de LED

Após reeleição, Wilson diz que vai levar iluminação de LED para mais 20 municípios do AM