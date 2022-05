Idam investe em capacitação no setor primário de São Gabriel da Cachoeira

São Gabriel da Cachoeira (AM) – O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal do Amazonas (Idam) recebeu, na segunda-feira (30), os representantes do município de São Gabriel da Cachoeira (a 852 quilômetros de Manaus), os vereadores Dieck Diogenes, Ricardo dos Santos e Suely Ambrósio.

Na pauta da reunião esteve a necessidade de capacitação dos produtores do Assentamento Antônio Ferreira, Associação Tuika e Adai Wiriwa Igarapé, entre outras. Vários cursos, como o de Acesso ao Crédito Rural, devem ser aplicados.

“É uma região distante e com grande demanda e potencial. O Governo do Amazonas, por meio do Idam, abraça essa iniciativa dos vereadores. Vamos fortalecer o trabalho que já é feito por nosso escritório e tentar replicar, dentro das comunidades, as informações que vão ajudar nessa melhoria de produção e consequentemente, qualidade de vida dos gabrielenses”, explica Tomás Sanches, diretor-presidente do Idam.

Com aproximadamente 50 mil habitantes, São Gabriel da Cachoeira é o terceiro maior município brasileiro em extensão territorial, fazendo fronteira com Colômbia e Venezuela, na região conhecida como Cabeça do Cachorro, no norte do Amazonas.

A maior parte dos alimentos comercializados no município é oriunda de Manaus, comprovando a necessidade de fortalecimento da agricultura local, responsável pela subsistência das famílias, motivo da visita.

“A maior parte dos alimentos ainda chega de fora, encarecidos por causa da logística. Se temos espaço, se temos produtores e se temos conhecimento, por meio do Idam, então vamos unir tudo isso e produzir o que precisamos”, explica Dieck Diógenes.

Além dos agricultores, os piscicultores devem ser beneficiados com a entrega dos alevinos (pós-larva), em ação já confirmada que depende somente do acerto logístico para o transporte seguro dos peixes.

“Vamos tentar garantir um voo para esses alevinos chegarem o quanto antes e em ótimas condições até os piscicultores. Com a ajuda do Idam, São Gabriel da Cachoeira vai diminuir aos poucos a dependência de alimentos de outras cidades”, comemora Ricardo dos Santos.

Equipamentos e insumos

Diversas emendas do Senado Federal já estão garantidas para o fornecimento de equipamentos e outros insumos necessários para a agricultura.

Para terem acesso a esses incrementos, os produtores precisam atender alguns requisitos de enquadramento às políticas públicas, como a Carteira Nacional da Agricultura Familiar (CAF), que, a partir do dia 1º de julho, vai substituir a Declaração de Aptidão ao Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar).

“Estamos muito otimistas com mais essa parceria. Vamos capacitar nossa gente para melhorar a produção e fortalecer o setor primário de São Gabriel. Só temos a agradecer esse comprometimento do Idam com nosso povo”, finaliza Suely.

