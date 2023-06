Mulher é assassinada a tiros na frente da irmã em Manacapuru; veja vídeo

Vítima voltava para casa da academia, quando foi morta; ex-marido é suspeito do crime

Manacapuru (AM) – Uma mulher identificada como Neiliane Carvalho dos Santos, de 41 anos, foi assassinada a tiros na noite de terça-feira (7), enquanto voltava de uma academia no município de Manacapuru (distante 97 quilômetros de Manaus).

De acordo com a Polícia Civil, a vítima estava voltando para casa em uma motocicleta junto da irmã, quando ambas chegaram na frente do apartamento da vítima, no conjunto Ataliba, Neiliane foi surpreendida por dois criminosos que dispararam contra ela por diversas vezes.

Conforme a delegada Roberta Merly, titular da Delegacia Especializada de Polícia (DEP), em Manacapuru, Neiliane possuía medidas protetivas contra o ex-marido e tinha também um histórico de agressões doméstica.

“Ela foi atingida com dois disparos de arma de fogo. Há um forte indício que Neiliane tenha sido vítima de feminicídio, porque havia histórico de violência doméstica, registrado no dia 8 do mês passado pela vítima, contra seu ex-companheiro, onde pediu medidas protetivas”, contou a autoridade.

A polícia acredita que o ex-marido da vítima tenha uma forte ligação e que seja o mandante do crime. Ele ainda não foi localizado para prestar depoimento.

O corpo da vítima foi removido do Hospital Municipal de Parintins por meio do Instituto Médico Legal (IML).

