Prefeitura de Manaus intensifica serviços de recuperação asfáltica no Centro

Manaus(AM)- A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), trabalha a todo o vapor com os serviços de recuperação asfáltica nas vias do Centro da capital, que estavam bastante desgastadas por ser uma área comercial e de grande fluxo de veículos e pedestres. Nesta sexta-feira, 9/6, as equipes reforçam o pavimento da rua Silva Ramos.

“A Secretaria de Obras trabalha com uma operação por todas as zonas da cidade, para recuperar os antigos pavimentos que estão degradados, principalmente as vias principais de grande fluxo que corroboram mais rápido para a formação de cratera, e as vias paralelas que foram esquecidas por muitos anos. Essa é a determinação do prefeito David Almeida e do secretário de Obras, Renato Junior, de entrar em todas as ruas”, destaca o subsecretário de Serviços Básicos, Efrain Aragão.

A via de área comercial recebe uma média de 10 toneladas de massa asfáltica nessa primeira ação, que irá garantir o tráfego seguro aos veículos que passam na área, e aos pedestres.

Ainda esta semana, o distrito de obras recuperou a via Darcy Michiles, e entrará no beco São Domingos, no bairro Presidente Vargas, para revitalizar a área com as obras de recuperação.

A Prefeitura de Manaus atua com uma força-tarefa pelos trechos críticos da capital, com o objetivo de devolver a trafegabilidade e eliminar os buracos existentes nas vias que prejudicam a circulação da população.

*Com informações da SEMINF

