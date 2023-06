Programa RespirAR leva serviços de fisioterapia e atividade física ao município de Barreirinha

Ação do Programa do Governo do Amazonas fez parte das comemorações de 142 anos da cidade

Barreirinha (AM) – Programa de referência internacional, o RespirAR, levou serviços de fisioterapia e educação física ao município de Barreirinha, localizado às margens do Rio Andirá (a 271 quilômetros de Manaus). A equipe coordenada pela Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel) fez parte da programação das comemorações aos 142 anos da cidade.

“Tivemos em mais uma ação do RespirAR em Barreirinha, proporcionando qualidade de vida para a população desse município. Atendemos várias patologias, além de realizar o trabalho de orientação de saúde. É determinação do governador Wilson Lima que os serviços do RespirAR alcancem a capital e o interior do Amazonas”, destacou Cézar Afonso, coordenador de educação física, do +RespirAR.

A equipe multidisciplinar do RespirAR recebeu o convite da Prefeitura Municipal de Barreirinha, junto a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), para participar da ação. Ao todo foram realizados mais de 110 atendimentos especializados para questões traumato-ortopédicas, neurológicas e pós-Covid. Além dos serviços de fisioterapia, como fortalecimento muscular, liberação miofascial e corporal, ventosaterapia e massagem.

Com fortes dores na cervical, Maria das Graças, de 66 anos, moradora da comunidade Terra Preta, localizada próximo às margens do Rio Ramos, aproveitou os atendimentos e teve um resultado imediato para sua comorbidade.

“Estou feliz por essa ação no município, aproveitei a oportunidade pois estava sentindo fortes dores na minha coluna, com atendimento desses profissionais, agora estou renovada e disposta para fazer minhas atividades”, ressaltou Maria das Graças.

Ricardo Emanuel Marinho, de 41 anos, portador de deficiência visual, morador do município, ressaltou a importância da ação.

“Estava com dificuldade para dormir por conta das dores, agora estou me sentindo aliviado.Fui muito bem atendido e agradeço o Governo do Estado pela vinda da equipe para nossa cidade”, comentou.

*Com informações da assessoria

Leia mais :

Fisioterapia pélvica pode melhorar o desempenho sexual; especialista dá dicas

Família também precisa passar por tratamento no combate à obesidade infantil

Especialista explica como a ozonioterapia age no combate de doenças respiratórias