Joana Darc liberta capivara Filó e garante lutar por melhorias para animais do Cetas-AM

A deputada Joana Darc (UB) anunciou, na manhã deste domingo (30), em Manaus (AM), a retirada da capivara Filó do Centro de Triagem de Animais Silvestres do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais (Cetas-Ibama), após decisão judicial que garante a guarda do animal para Agenor Bruce Tupinambá, até que o processo finalize. O processo foi dificultado por uma servidora do Órgão que estava se negando a cumprir a decisão judicial de âmbito federal.

A ação contou com o apoio de manifestantes que gritavam contra a decisão do Ibama de negar a entregar, de forma amistosa, a capivara Filó para o estudante do município de Autazes (113 km de Manaus). Além da capivara mais amada do mundo, Joana Darc afirmou que lutará, por meio de ajuda de deputados federais, por melhorias para demais animais do Cetas-AM, pois as condições de permanência para o bem-estar das espécies estão ameaçadas, por conta da insalubridade do ambiente.

“Tentaram mais uma vez nos impedir, porém não conseguiram. A Filó já está conosco, e além de salvar a si, ela vai salvar os demais animais do Cetas-AM, pois precisamos de olhar mais cuidadoso com o local, que está há pelo menos uns 4 anos largado, sem a devida estrutura e segurança para receber os animais. Então, a permanência dos bichos aqui pode até se enquadrar em maus-tratos, por isso vou pedir a ajuda de deputados federais para nós, disse.

Ida de Filó para Autazes

Após a decisão judicial favorável para que Agenor fique com a guarda de Filó, o animal saiu do Cetas-AM sendo exaltado por populares do movimento “Somos todos Agenor e Filó”. Segundo Joana, a capivara vai ser acompanhada por médicos veterinários, e que a decisão judicial permite ao Ibama visitar e fiscalizar o local, em Autazes.

“Vamos levar a Filó para a casa dela, com o acompanhamento de médicos veterinários e biólogos. Estamos tentando que esse transporte seja aéreo, para que ela não se estresse muito, pois todos os últimos acontecimentos estão fazendo mal para o animal. Além disso, o Ibama tem autorização para visitar e fiscalizar o local onde ela vai ficar”, pontuou.

