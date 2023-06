Gambá com 150 mil seguidores nas redes e criado como “de estimação” é levado pela polícia ambiental

Rio Grande do Sul (RS) – No Rio Grande do Sul, um gambá criado como animal de estimação e com 150 mil seguidores nas redes sociais foi apreendido pelo Comando Ambiental da Brigada Militar e levado para o núcleo de conservação e reabilitação de animais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Os militares levaram o animal após receberem uma denúncia de maus-tratos, pois o gambá, que recebeu o nome de “Emílio”, era criado no quintal da casa de uma técnica de enfermagem, na cidade de Montenegro.

Segundo a polícia, a alimentação dada ao animal não era adequada para a espécie e a tutora não tinha licença para a criação de animal silvestre. O bicho, de 1 ano e 7 meses, tinha sua “rotina” compartilhada nas redes sociais, onde somava quase 150 mil seguidores, desde que ele era um filhote.

A apreensão do gambá lembra o caso do influencer Agenor Tupinambá, que ficou conhecido por mostrar, nas redes sociais, a rotina com a capivara “Filó” e foi multado pelo Ibama em mais de R$ 17 mil. Ele foi denunciado por suspeita de abuso, maus-tratos e exploração animal. Agenor também foi notificado a retirar todas as publicações feitas com os animais de seus perfis nas plataformas digitais.

*Com informações do Um só planeta

