Corrida Ecológica AMEC acontece neste domingo na Vila Olímpica

Manaus (AM) – No encerramento da semana do meio ambiente o Grupo Amec (Amazonas Eco Company) realiza neste domingo, dia 11, na Vila Olímpica de Manaus, a Corrida Ecológica – AMEC voltada para crianças e suas famílias. A Corrida Ecológica tem como objetivo ir muito além do incentivo ao esporte e busca formar um público infantil com consciência ambiental aliados a promoção à saúde e à qualidade de vida. A previsão é de que 500 crianças, de 6 meses a 14 anos, participem desse dia de diversão e lazer com práticas esportivas. As atividades iniciam a partir das 16h.

Com o lema “Exercitar através do brincar” os circuitos de corrida serão montados e divididos em trajetos de acordo com a idade dos participantes. Todas as categorias serão acompanhadas por equipes de recriadores infantis que garantem a segurança e diversão da criançada. Além de uma área gourmet o espaço vai contar com oficinas, brinquedos infláveis, personagens, parede de escalada, distribuição e plantio de mudas, sorteios para quem levar material reciclado, e muito mais.

A Corrida Ecológica – AMEC, visa despertar a consciência da criançada para a preservação ambiental.

O evento tem o patrocínio das empresas Super Nova e TV Lar, e conta com o apoio do Governo do Estado por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (FAAR).

