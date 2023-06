Mady e Seus Namorados e Iana Moral lançam hit “Enxirindo na DM”

Manaus (AM) – A banda Mady e Seus Namorados lançou nesta semana, em parceria com a cantora Iana Moral, o hit “Enxirindo na DM”. A música, que fala das paqueras nas redes sociais, carrega a modernidade na letra, revelando como se dão os flertes na era digital, ou como os nortistas dizem: “o enxirimento” nas mídias.

A junção da musicalidade dos artistas resultou em uma composição que seria propícia para os domingos com sol de rachar nos balneários e praias de Manaus, uma ambientação já considerada “clássica amazonense” de quem consome o estilo da música brega.

Lançada no Dia dos Namorados, toda a produção da música foi feita de forma independente e pelos próprios artistas. Com o lançamento, a banda se prepara para a estreia do seu próximo disco, que atualmente está em fase de produção.

A letra e a música foram feitas por Iana, Mady, e João Felix, que é vocalista e frontman da banda. Além de cantar e tocar, Mady também produziu, gravou, mixou e masterizou toda a faixa. O hit ainda contou com as participações de artistas como Natty Mel, Lua Aranha e Ramon Marola nos backing vocals.

A banda

Mady e Seus Namorados é um projeto criado pela musicista e produtora Ana Paula Mady, composta por: Mady (guitarra e vocal), João Felix (vocal), Alex Costa (baixo), Andressa Evelyn (percussão) e João Carlos Ribeiro (bateria). Com fortes influencias musicais que vão de Amado Batista a Teixeira de Manaus, e utilizando arranjos pesados na guitarra, uma marca que já é característica da também guitarrista e vocalista Mady, a banda incorpora a suavidade dançante do tradicional brega nortista para criar suas canções com temas humorados que remetem a situações cotidianas do povo manauara.

Iana Moral

Iana Moral é o nome artístico de Iana Moral de Oliveira, artista amazonense, conhecida por seu timbre grave e, também, pelas interpretações fortes e ousadas em suas apresentações. Suas músicas possuem uma grande influência regional, destacando as belezas naturais da Amazônia.

Leia mais:

Mais de cem alunos participaram de exposição em Manaus

Cursos tecnológicos auxiliam na qualificação e podem agilizar entrada no mercado de trabalho

VÍDEO: Canguru ‘briga’ com turistas em parque na Austrália