Com apenas 20 cm, Pika está ameaçada de extinção

A Pika está ameaçada de extinção, de acordo com um comunicado emitido pelo governo chinês. O mamífero que tem apenas 20 cm e uma peculiar aparência de bichinho de pelúcia fofo, foi encontrada pela primeira vez na cordilheira Tian Shan, no noroeste da China.

A alimentação do animal consiste em vegetação, além de ser solitário, pois não foram vistos em duplas ou grupos.

A primeira aparição da espécie denominada Pika-de-Ili (Ochotona iliensis) chamou a atenção do cientista Weidong Li, que fazia uma pesquisa financiada pelo governo da China para as áreas montanhosas do noroeste do país, com o objetivo de estudar doenças infecciosas e recursos naturais, em 1983.

Na época, o pesquisador trabalhava no Instituto de Ecologia e Geografia Xinjiang e contou que não imaginava que encontrar o pequeno mamífero saindo de uma fenda em uma rocha. Em seguida, pegou vestígios do animal para ser analisado na Academia Chinesa de Ciências para estudarem se era mesmo uma espécie nova.

“Eles o encontraram escondido atrás de uma rocha e perceberam que haviam encontrado o Pika“, informou Tatsuya Shin, um naturalista na China que trabalhou com os descobridores do Pika para o National Geographic.

Após sua primeira aparição, o animal só visto novamente em 2014, em que o mesmo pesquisador conseguiu registrar o pequeno mamífero em foto.

Conforme a imprensa internacional, a dificuldade de encontrar Pika não se deve apenas ao hábito de vida solitária. O mamífero é extremamente sensível às mudanças de ambiente. Entretanto, a presença cada vez mais forte da agropecuária e as mudanças climáticas em seu habitat natural, acabam afetando diretamente sua sobrevivência.

De acordo com a União Internacional para a Conservação da Natural, havia uma estimativa de que cerca de 2 mil Pikas vivessem no planeta, na década de 1990.

Mamífero raro serviu de inspiração para o Pokemón Pikachu

Também conhecida como Ochotona iliensis, o pika-de-ili é um mamífero da família Ochotonidae proveniente da China. O adorável bichinho peludo é primo das lebres e dos coelhos e serviu de inspiração para o personagem Pikachu do anime japonês Pokemón.

A espécie popular na Ásia, Europa Ocidental e na América do Norte, vivendo entre 2800 a 4100 metros de altura. A espécie se reproduz de forma vivípara, porém, não se sabe o tamanho de cada ninhada.

