Estação da Cultura leva programação artística e shows para Parintins

Parintins (AM) – Artes, música e manifestações culturais. Quando o assunto é Parintins, a cultura popular se faz presente, diante do celeiro de artistas que a cidade concentra. Para dar representatividade ao segmento artístico local, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, promove a segunda edição da Estação da Cultura, que neste ano ganha um novo endereço: Praça da Catedral Nossa Senhora do Carmo, Centro de Parintins (distante 369 quilômetro de Manaus).

O espaço dedicado às artes, música e economia criativa estará em pleno funcionamento do dia 26 de junho a 2 de julho, das 9h às 17h, sendo uma atração alternativa, aberta ao público, durante a temporada bovina. O projeto, que ano passado ocupou o estádio Tupy Cantanhede, traz ainda os shows das bandas amazonenses Tucumanus e Alaídenegão, no palco “Cultura Em Movimento”.

Segundo o secretário Marcos Apolo Muniz, o Espaço da Cultura sugere uma experiência diferenciada para os visitantes. “A arte parintinense tem uma potência singular que vai além do Bumbódromo, e pode ser percebida em toda a cidade instagramável. O espaço traz um roteiro de atividades durante o dia, investindo no empreendedorismo e nos talentos locais da música, artes visuais, dança, literatura, folclore e demais segmentos”, destaca o secretário.

Na esteira da arte parintinense, a iniciativa também revela talentos do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro do município. ”A ideia é mostrar um pouco desse trabalho que é realizado pelo Governo do Estado, através do Liceu, que é a formação nas atividades de artes e educação”, disse Andressa Oliveira, que atua como diretora do Liceu local.

“Neste ano, teremos a participação, pela primeira vez, dos artistas de Nhamundá e Barreirinha. A secretaria (Cultura) realiza esse trabalho de formação e capacitação e esses municípios estão inseridos no projeto de do Baixo Amazonas”, reforça a diretora e responsável pela programação da Estação da Cultura.

Shows e agenda de atividades

A programação, do dia 26 de junho a 2 de julho, das 9h às 17h, poderá ser acessada no instagram @culturadoam.

O Estação da Cultura traz diversos espaços instagramáveis, um deles, o mais concorrido, a “Galeria dos Bois”, conta com a presença dos bumbás oficiais Caprichoso e Garantido, do acervo do Liceu de Parintins.

Também fazem parte do espaço, a exposição, “Amazônia: Natureza, Gentes e Ideias”, de artistas dos coletivos, Associação dos Artistas Plásticos de Parintins (AAPP), Parintins em Cores e Amazônia Art’s; o “Ateliê de Desenho e Pintura”, voltado para produção dos alunos de artes visuais do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro de Parintins e o “Espaço da Literatura”, destinado à comercialização de livros, revistas e HQs de parintinenses contemplados nos editais de cultura do Estado.

Lançamento de livros, debates, rodas de conversa, desfile e vivências artísticas ocuparão o inédito “Painel Criativo em Movimento”.

Os shows de artistas locais, danças, práticas pedagógicas executadas por alunos do Liceu de Parintins e apresentações de associações culturais, serão levados ao palco “Cultura Em Movimento”. No mesmo palco, a partir das 17h, no dia 1º de julho, a banda Tucumanus apresenta o show “O melhor lugar do mundo” e, dia 2 de julho, é a vez dos músicos da banda Alaídenegão.

O Estação da Cultura recebe ainda a Feira de Economia Criativa com 11 stands para venda de produtos de artistas e empreendedores locais, incluindo, vestuário com estampas, grafismo, biojoias, obras visuais, livros entre outros.

