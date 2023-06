‘Campeonato de sexo’ termina com abandono de ‘atletas’, agressão e possibilidade de calote

O Campeonato Europeu de Sexo foi organizado na cidade de Gotemburgo, na Suécia. O país possui uma Federação Sueca de Sexo, apesar de não ter instituído o sexo como esporte no país escandinavo. Astros e estrelas do entretenimento adulto garante a veracidade da existência dessas ‘instituições’, como as estão acusando de calote após viajarem até a cidade de Gotemburgo, para disputarem um prêmio milionário em provas que envolviam a prática de sexo.

De acordo com os ‘atletas’, a experiência seria uma mistura do reality ‘Big Brother’ com conteúdo OnlyFans. Com disputa entre as nações. O controverso, que teria duração de seis semanas, alarmou os participantes, na última quinta-feira, quando 16 artistas de todo o continente europeu desembarcaram em um local secreto na cidade sueca, mas logo viram que a maior prova de resistência seria tirar algum proveito do ambicioso projeto.

A organização do ‘torneio’ iria pagar diárias de R$ 4.245 para as atrizes e de R$ 2.122 para os atores, além de um prêmio final de R$ 5,2 milhões aos vencedores. Porém, em um vídeo vários concorrentes afirmaram terem abandonado o projeto, acusando o ‘manda-chuva’ do evento Dragan Bratic e a Federação Sueca de Sexo de calote.

“A situação saiu do controle. É um caos. Mais do que isso: virou um filme de terror“, declarou a concorrente Selva Lapiedra. Como parte da competição, atores e atrizes eram obrigados a fazer sexo por pelo menos 45 minutos por dia, tendo analisados fatores como resistência, técnica e criatividade.

A Ucrânia que representava o país no concurso estilo olímpico, performer Talia Mint publicou um vídeo dentro de casa antes de fazer sua retirada da competição. “Todos nós queríamos que isso funcionasse. Ficamos muito entusiasmados com a oportunidade e por fazer parte deste projeto”, afirmou.

Fim do projeto

O fim do Campeonato teve como justificativa a pouca adesão de assinantes, o tornando financeiramente inviável. A Federação Sueca do Sexo declarou em um comunicado lamentar a baixa audiência.

“Todos eles gozaram de toda aquela popularidade e aproveitaram a nossa organização para se promoverem e agora pedem algo que não é possível cumprir. Estamos realmente devastados com a situação atual e não temos ideia de como isso vai acabar” , afirmou.

O organizador da competição, Sr. Bratic, afirmou que os participantes ignoraram as regras da competição e da Federação e não se comportaram de maneira profissional.

“Todos os competidores vêm da indústria pornô, mas não são convidados como atores pornôs, mas como participantes do Primeiro Campeonato Europeu de Sexo. Não contratamos atores pornôs para este projeto. Eles ignoraram as regras da competição e da Federação Sueca do Sexo e se comportaram de maneira não profissional e em detrimento da federação. Eles até trouxeram álcool para casa e não agiram como esportistas. Todos os competidores estão desclassificados da competição” , declarou.

Leia mais:

Rafaella Santos revela estar solteira mas faz elogios a Gabigol

Áudio revela garota de programa pedindo ajuda para matar empresário: “Alguém barra pesada”

Stênio Garcia: Há limite de idade para harmonização facial?