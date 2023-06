Ao descobrir que namoravam mesma pessoa, adolescentes destroem moto de ‘garanhão’

Duas adolescentes da cidade de Anápolis, no interior de Goiás, quebraram e apedrejaram a moto de um rapaz ao descobrirem que as duas namoravam a mesma pessoa. A ação foi caracterizada como vingança contra o homem.

A Polícia Militar de Goiás informou que na terça-feira (13), ao descobrirem a traição, as adolescentes decidiram esperar o então namorado em frente ao trabalho dele, e no momento em que ele saía, as duas garotas começaram a destruir a moto.

🚨 ALERTA TRAIÇÃO: Jovens quebram moto de namorado após descobrirem que se relacionavam com o mesmo homem. pic.twitter.com/wjlVRYEUoV — Portal Em Tempo (@emtempofb) June 17, 2023

Ainda de acordo com a PM, o rapaz fugiu com o celular de uma das adolescentes durante a confusão.

Revoltada com o roubo do celular, as adolescentes ligaram para a polícia para denunciar o caso e tiveram que contar a história completa aos agentes de segurança. As adolescentes e o rapaz foram levado à Central de Flagrantes. Na delegacia, o celular foi devolvido e foi registrado somente um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pelo dano causado à motocicleta.

*Com informações do Metrópoles