Passagem de ciclone no RS deixa 7 mortos e 8 desaparecidos, diz Defesa Civil

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul informou neste sábado (17), que pelo menos sete pessoas morreram e outras oito seguem desaparecidas após a passagem de um ciclone extratropical pelo Estado.

Três mortes foram confirmadas pelo órgão neste sábado, as vítimas estavam nas cidades de Caará, Gravataí e Bom Princípio. Até o momento, foram registradas duas mortes em São Leopoldo, uma morte em Maquiné, uma morte em Novo Hamburgo, uma morte em Caará, uma morte em Gravataí e uma morte em Bom Princípio.

Já os desaparecidos, até o momento são oito pessoas. Seis em Caará e duas em Maquiné. Com 40 municípios afetado, o estado conta com mais de dois mil desabrigados.

O governador Eduardo Leite (PSDB) e ministros do governo Lula sobrevoaram as regiões mais afetadas pelo ciclone. Por meio de uma ligação, Lula conversou com Eduardo Leite e disse que governo está “à disposição do Estado”.

Há pouco, recebi ligação do presidente @LulaOficial, colocando o governo federal à disposição nas ações de mitigação dos efeitos do ciclone e na reconstrução que será necessária adiante, e informando que determinou a vinda do ministro Waldez Góes ao RS. Trabalharemos em conjunto. — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) June 16, 2023

*Com informações do UOL