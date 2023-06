Ciclone atinge região Sul e deixa um morto; SP registra tremores de terra

O Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, publicou em uma rede social na manhã desta sexta-feira (16), que uma pessoa morreu e duas estão desaparecidas após temporais causados por um ciclone extratropical atingirem o estado durante a madrugada.

Até o momento, 16 municípios foram atingidos por alagamentos: Porto Alegre, Lindolfo Collor, Ivoti, Santo Antônio da Patrulha, Novo Hamburgo, Caraá, Três Forquilhas, Três Cachoeiras, Morrinhos do Sul, Capão do Canoa, Torres, São Leopoldo, Tramandaí, Maquiné, Caxias do Sul e Sapiranga. Estradas estão bloqueadas, voos foram cancelados e há falta de luz em várias regiões.

A morte e um dos desaparecimentos aconteceram no município de São Leopoldo. O outro desaparecimento ocorreu em Portão. A vítima que morreu em São Leopoldo tinha 23 anos e sofreu uma descarga elétrica.

Tremor de terra em SP

Os moradores da Baixada Santista, no litoral de São Paulo, e em cidades do Vale do Ribeira, sentiram um forte tremor de terra durante as primeiras horas desta sexta-feira (16).

De acordo com o Instituto de Sismologia da USP, um tremor de magnitude 3,9 foi sentido na região de Itariri (SP). A Defesa Civil do estado confirmou dois abalos.

Habitantes de Itanhaém, Peruíbe, Miracatu e Registro também informaram que sentiram os tremores. Assustados, após sentirem o abalo, os moradores foram notificados pelo sistema de alerta de terremotos em seus celulares.

Uma mulher identificada como Eliana Diniz, residente em Peruíbe, contou que sentiu o tremor às 8h22 desta sexta-feira.

“Moro no conjunto habitacional da CDHU. Eu estava no quarto, senti tudo tremer e veio alerta no meu celular e no dos meus filhos. Eu pensei que era alguém me sacudindo, olhei para o lado e não tinha ninguém. Pensei que era um dos meus filhos sacudindo a cama para eu levantar, mas não tinha ninguém, daí veio aquele frio de medo”, disse a moradora.

*Com informações do G1