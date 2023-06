Homem desaparece ao dizer para mãe que iria trabalhar em Manaus

Manaus (AM) – Janderson Passos da Silva Garcia, de 39 anos, está desaparecido desde domingo (18), por volta das 15h30, quando foi visto pela última vez em uma loja localizada na avenida Floriano Peixoto, bairro Centro, zona sul de Manaus.

De acordo com a família, Janderson estava acompanhado de sua mãe na loja, mas no horário mencionado, disse que precisava voltar para sua casa no bairro Redenção, zona centro-oeste, pois ainda teria que ir trabalhar. Ao retornar para a residência, a mulher não o localizou, e até o momento, ele não deu notícias aos familiares e seu paradeiro é incerto.

Colaboração

Quem souber a localização de Janderson pode entrar em contato pelo número (92) 3667-7713, disque-denúncia da Deops, bem como pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

A Deops está localizada nas dependências do 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP), na avenida Professor Nilton Lins, conjunto Parque das Laranjeiras, bairro Flores, zona centro-sul de Manaus.

