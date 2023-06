Autoridades afirmam que passageiros do submarino desaparecido não sobreviveram

A Guarda Costeira dos Estados Unidos afirmou em coletiva à imprensa na tarde desta quinta-feira (22) que os destroços encontrados em alto mar confirmam uma implosão do submarino devido a pressão que o submersível estava no fundo do oceano. Em nota, a OceanGate confirmou a morte dos cinco tripulantes e exaltou o espírito aventureiro e explorador dos passageiros que morreram de uma maneira rápida, sem sufocamento ou sofrimento, segundo porta-voz da Guarda Costeira John Mauger.

“Os destroços foram encontrados a 487 metros da proa do Titanic”, disse porta-voz da Guarda Costeira dos EUA

Segundo Mauger, ainda é cedo para determinar quando a explosão aconteceu, os escombros são compatíveis com a implosão do submarino, robôs seguirão nas buscas na área do acidente para finalização das investigações.

Nota da OceanGate

“Esses homens eram verdadeiros exploradores, que tinham um espírito aventureiro e uma paixão pela exploração e proteção dos oceanos do mundo. Nossos sentimentos estão com os cinco espíritos e todos os membros das famílias deles nesse momento trágico. Nós lamentamos a perda de vida e a alegria que eles trouxeram a todos que eles conheceram.”, em nota publicada no site da empresa.

Os cinco passageiros foram identificados como:

Stockton Rush (diretor-executivo da Ocean Gate)

Shahzada Dawood (empresário paquistanês)

Suleman Dawood (filho de Shahzada)

Hamish Harding (bilionário empresário e explorador britânico)

Paul-Henry Nargeolet (explorador francês).

*Com informações do g1

