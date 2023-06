Motociclista é encontrado morto após atravessar parede durante acidente em Manaus

Manaus (AM) – Hyago Felipe Vieira de Oliveira, de 30 anos, foi encontrado morto, na manhã deste domingo (25), após sobre um grave acidente de trânsito na Avenida do Turismo, Zona Oeste de Manaus. Ele acabou invadindo o terreno de uma casa com a motocicleta que pilotava.

Hyago Felipe, vítima de acidente de trânsito. Foto: Divulgação

De acordo com a população que estava no local, durante a madrugada um alto estrondo foi ouvido nas proximidades do acidente.

Moradores se assustaram com o barulho, mas apenas pela manhã foram checar o acontecido. No local, encontraram o homem morto com a moto em meio aos destroço. Hyago atravessou o muro e atingido parte da estrutura do imóvel que estava vazio.

Não há informações se o motociclista perdeu o controle da motocicleta ou se colidiu com algum veículo e foi arremessado.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e o caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.

