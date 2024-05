Campanha ‘Ei, Te Orienta’ alcança mais de 25 mil pessoas no Amazonas

No mês de combate à exploração e abuso sexual infantil, o “Maio Laranja – Faça Bonito”, o presidente da Comissão de Relações Internacionais, Promoção ao Desporto e Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado estadual João Luiz (Republicanos), destaca que a campanha “Ei, Te orienta! Aliciar, Molestar e Violentar Crianças, Não é Cultura. É crime!” alcançou com palestras e ações 26,3 mil pessoas na capital e interior do Estado.

“Estamos trabalhando com a orientação e prevenção sobre os casos de exploração e abuso infantojuvenil no Amazonas. Esse trabalho é realizado com o apoio de gestores, policiais e da nossa equipe da comissão, que é formada por psicólogos e advogados. Temos levado informações de suma importância para nossas crianças e adolescentes”, disse o deputado João Luiz.

Criado em março de 2023, o “Ei, te Orienta” percorreu 33 escolas estaduais e municipais, em 18 municípios do Amazonas. Entre eles: Amaturá, Boa Vista do Ramos, Carauari, Careiro da Várzea, Coari, Eirunepé, Humaitá, Iranduba, Manacapuru, Manaus, Maués, Parintins, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença, Tonantins e Urucará.

Sessão Especial

Na próxima terça-feira (7), a Aleam realizará Sessão Especial em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, no plenário Ruy Araújo, por meio do requerimento nº 575/2024, de autoria do deputado estadual João Luiz.

Lei e requerimentos

João Luiz é autor da Lei nº 6.684/2024, que institui o Dia Estadual do Compromisso com a Criança, o Adolescente e a Educação no Estado do Amazonas.

O parlamentar é também autor do requerimento nº 3050/2023, que institui o Dia Estadual de Combate às Violências Sexuais contra Crianças e Adolescentes, nº 3045/2023, que dispõe sobre a capacitação escolar de crianças e adolescentes para a identificação e prevenção de situações de violência intrafamiliar e de abuso sexual, dentre outros.

*Com informações da assessoria

