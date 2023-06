Feijoada beneficente arrecada recursos em prol de famílias em Manaus

Manaus (AM) – Com o objetivo de arrecadar recursos para projetos sociais, o Núcleo de Assistência à Criança e a Família em Situação de Risco (Nacer) promoverá no dia 15 de julho, das 11h às 17h, uma feijoada beneficente. A “Feijuca, Sabor & Solidariedade” será realizada no sistema Drive Thru, com retirada na sede do Nacer, situada rua Iracy Albuquerque – 2B, Conjunto Castelo Branco, no bairro Parque Dez de Novembro, na Zona Centro-Sul de Manaus.

Para saborear um dos pratos mais tradicionais e populares da culinária brasileira e, além disso, ajudar dezenas de famílias, que estão atualmente acolhidos na instituição, basta fazer um pix no valor de R$ 50 para 01.553.780/0001-60 e indicar no comprovante “Feijoada do NACER”. O valor dá direito a uma deliciosa feijoada no pote de 1 litro, servindo até duas pessoas.

“Feijuca, Sabor & Solidariedade” será realizada no sistema Drive Thru Foto: Divulgação

A “Feijuca” do Nacer acompanha arroz, couve, farofa e laranja. Ao comprar a feijoada, todo o valor arrecadado será convertido em assistência aos projetos e atividades desenvolvidos pela entidade, que atua diariamente na proteção e garantia de direitos de crianças, adolescentes e mães, garantindo a eles apoio psicológico, médico, social e educacional.

O diretor-presidente do Nacer, Cleslley Rodrigues, afirma que assim como o prato é uma tradição da culinária brasileira, a ‘Feijuca’ do Nacer também já se tornou tradição na cidade de Manaus, como um evento que transforma milhares de vidas.

“Todos os anos nós promovemos esse evento para arrecadar recursos em prol de famílias em situação de vulnerabilidade social e a sociedade tem comparecido. Também promovemos projetos voltados às pessoas em situação de rua, adolescentes grávidas e ações sociais em nossa comunidade. Convidamos a todos para fazer parte dessa corrente de solidariedade e saborear a feijuca do Nacer”, disse Rodrigues.

Para garantir o voucher da feijoada ou para mais informações, entre em contato com a equipe do Nacer pelos números (92) 98402-7410 / 98428-7454.

*Com informações da assessoria

