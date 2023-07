Seas distribui alimentos trocados por entradas no Festival de Parintins

Parintins (AM) – O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas), entregou, nesta terça-feira (04), os alimentos não perecíveis doados e trocados por pulseiras de acesso à Festa dos Visitantes, em Parintins (a 369 quilômetros de Manaus), para Organizações da Sociedade Civil (OSCs) do município. A distribuição ocorreu na Escola Estadual São José Operário.

Ao todo, nove entidades privadas sem fins lucrativos foram selecionadas pelo Edital de Chamamento Público n°002/2023, para receberem mais de 17 mil alimentos doados entre os dias 27 e 29 de junho.

A iniciativa é uma parceria entre as pastas de Assistência Social e Cultura e Economia Criativa, com o objetivo de repassar as doações para entidades sem fins lucrativos que desenvolvem trabalhos na área social do município de Parintins.

A secretária da Seas, Kely Patrícia, participou da entrega dos alimentos e destacou a importância da ação para garantir a segurança alimentar da população.

“A festa continua. Hoje em Parintins é a festa da entrega dos alimentos para as instituições que foram contempladas. Muito obrigada ao pessoal que trocou a pulseira, trouxe os alimentos e hoje a gente continua com uma festa do bem, da ação social em Parintins”, destacou a secretária Kely Patrícia.

Para Bruna Teixeira, presidente do Instituto Autismo de Parintins (Iapin), contemplado pelo edital, as doações vão ajudar as crianças portadoras de autismo atendidas pela entidade. “Agradeço a todos que nos ajudaram. As doações serão de suma importância para as nossas crianças que vão receber os alimentos. Agradeço ao Governo do Estado, a Seas e a todas as pessoas envolvidas”, disse.

Já o presidente da Associação Povos da Floresta, Ernesto de Jesus, destacou que os alimentos não perecíveis chegaram em boa hora para a instituição. A instituição atua com foco em famílias em situação de vulnerabilidade.

“Nós estamos muito felizes por termos sido contemplados com estas doações de alimentos, que vão ajudar e muito as famílias da nossa comunidade que é muito carente. Esses alimentos chegaram numa boa hora e não tenho dúvidas de que as famílias ficarão muito felizes”, ressaltou.

*Com informações da assessoria

