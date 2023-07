‘Asfalta Manaus’ da prefeitura avança no bairro Japiim e recapeia mais duas ruas

Manaus (AM) – A rua 18 e a travessa 9, no bairro Japiim, zona Sul, foram atendidas pelo programa “Asfalta Manaus”, da Prefeitura de Manaus, via Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), com 200 toneladas de massa asfáltica. Os dois trechos recebem intenso fluxo de pessoas que acessam escolas, creches e até a associação dos idosos que fica localizado nas vias, e estava deteriorado pelo antigo pavimento.

“Esse é mais um resultado do trabalho do programa “Asfalta Manaus” nas ruas. É realidade, transformação e compromisso que temos com o povo, e estamos aproveitando o verão, olhando pelas ruas que ficaram décadas sem infraestrutura de verdade, é dessa forma que a gestão do prefeito David Almeida trabalha”, afirma o secretário de Obras, Renato Junior.

A assistente social Maisa Mazzi relatou que o local era sem infraestrutura, principalmente na época de chuva que formou muitos buracos, dificultando a mobilidade dos moradores e afetando muito a associação de idosos, onde recebem pessoas que têm dificuldade para caminhar.

“Já tivemos casos em que os idosos caíram nos buracos, mas com esse novo asfalto vai melhorar bastante, agradeço muito o prefeito David Almeida e o secretário de Obras Renato Junior, por olhar para a nossa situação”, agradeceu.

A coordenadora da instituição dos idosos, Mailza Tupone, de 68 anos, trabalha há 30 anos no local. Ela conta as dificuldades que os idosos enfrentaram durante esse tempo sem infraestrutura.

“Agradeço ao prefeito David Almeida e ao secretário de Obras Renato Junior, por esse olhar e cuidado no bairro Japiim. Nós, os idosos, tínhamos muita dificuldade para se deslocar, mas estamos muito gratos por esse trabalho de excelência, um asfalto maravilhoso”, elogiou a moradora.

De acordo com a última atualização do site “Asfaltômetro”, 43 ruas foram contempladas com os serviços de recapeamento no bairro Japiim.

*Com informações da assessoria

