Goleiro do Atlético trai a mulher, a amante filma, o chantageia e polícia entra em ação

Esta página traz mais um caso de traição de um jogador de futebol. Mas, dessa vez, a pulada de cerca acabou na Polícia, após o atleta em questão ser, pasmem, chantageado pela amante.

Estamos falando de Éverson, goleiro e ídolo do Atlético Mineiro. O jogador foi campeão brasileiro e da Copa do Brasil pelo clube em 2021. Além disso, já foi convocado para defender a Seleção Brasileira em duas oportunidades.

Embora seja casado com Rafaela Vieira, ele estava a traindo. Éverson não contava, no entanto, que os atos fossem gravados pela amante, que começou a chantageá-lo. Os conteúdos foram enviados para a esposa do atleta.

A Polícia Civil fez busca e apreensão na casa da mulher e o caso segue sendo investigado.

Goleiro do Atlético Mineiro

Apesar de tudo, Everson e Rafaela ainda estão casados. Os dois postaram um jantar juntos na noite de segunda-feira (3).

Esta reportagem procurou a assessoria do jogador que preferiu não se pronunciar.

Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais declarou:

“A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informa que, por meio do Departamento Estadual de Investigação de Operações Especiais (Deoesp), cumpriu, no dia 30 mandado de busca e apreensão na residência de uma mulher. Ela é suspeita de praticar extorsão contra o goleiro. No local foram apreendidos computadores e aparelhos celulares que serão periciados. Mais informações serão repassadas após a conclusão do inquérito para não atrapalhar as investigações.”

*Com informações do Metrópoles

