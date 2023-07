Lancha afunda com equipamentos da banda Forró Ideal no Amazonas

Uma lancha afundou com equipamentos da banda Forró Ideal, no Amazonas. O caso aconteceu na noite de sexta-feira (7), no Porto de Caapiranga, cidade onde o grupo faria um show. O incidente não deixou vítimas.

A banda saiu de Manaus de van, com todos os integrantes, e seguiu viagem pela Ponte Rio Negro até Manacapuru. Na cidade, o grupo entrou na lancha e seguiu para Caapiranga, cidade distante 134 km de Manaus.

De acordo com testemunhas, a embarcação afundou ao chegar ao porto do município.

Em nota divulgada nas redes sociais, a banda informou que os equipamentos do grupo ficaram molhados.

“Hoje [sábado] a equipe de produção fará um teste para ver as condições técnicas de continuar os shows do fim de semana”, diz a nota.

Neste fim de semana, a Forró Ideal tem agenda de shows em Beruri, neste sábado (8), e Manaquiri, no domingo (8).

De acordo com a banda, toda a equipe estava na lancha, mas os integrantes conseguiram sair da embarcação a tempo. “Graças a Deus, todos os meninos estão bem”, afirma um trecho do texto.

Conhecida no Amazonas, a banda Forró Ideal costuma realizar shows em Manaus e nas demais cidades do estado. Recentemente, o grupo gravou um DVD no Podium da Arena da Amazônia, com sucessos da música brasileira em ritmo de forró.

*Com informações do G1

