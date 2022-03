Estudante furta mais de R$ 27 mil de amiga: “Tive tremor, insônia”, diz vítima

Manaus (AM) – Vítima de estelionato pelo próprio amigo, a médica Oziele Pinho e Souza, de 25 anos, registrou um boletim de ocorrência contra o estudante de medicina da Universidade Estadual do Amazonas (UEA ), identificado como Lailson Melgueira Navarro, de 26 anos. A Polícia Civil do Amzonas (PC-AM) investiga o suspeito, que pediu emprestado o celular da médica e efetuou transferências de dinheiro via pix, sem a autorização dela, que somaram R$ 27,5 mil.

Em depoimento ao 24° Distrito Integrado de Polícia (DIP), nessa terça-feira (8), Lailson admitiu que cometeu o crime contra Oziele e que vai ressarcir todo o valor furtado. O estudante também afirmou que o dinheiro era transferido para a conta de um colega, que não participou do esquema.

Suspeito já desativou perfil no Instagram. Foto: Reprodução

Conforme a vítima, a amizade entre os dois iniciou há aproximadamente quatro anos, quando se conheceram no curso de medicina da UEA. Porém, os furtos começaram durante plantões, em janeiro de 2022, quando o estudante pediu emprestado o celular de Oziele para fazer ligações.

“Ele pedia para ligar para alguém ou para pedir viagens de Uber. Eu desbloqueava meu celular e assim ele acabou descobrindo a minha senha do banco, que fica no meu bloco de notas. Desde então, veio efetuando transferências”, explica a médica.

No total, o estudante de medicina realizou dez transações bancárias em valores entre R$ 1 mil a R$ 6 mil para a conta de outro amigo, do curso de medicina, identificado como Daniel Sampaio e Souza.

Início do crime

Conforme Oziele, a primeira transição aconteceu no dia 6 de janeiro e a última no dia 24 de fevereiro. Justamente nessa última transferência via pix, a médica passou a desconfiar do colega, pois percebeu que a movimentação bancária aconteceu no mesmo horário em que ela emprestou o telefone para Lailson. Sem saber quem era Daniel, a médica entrou nas redes sociais de Lailson e descobriu que era um colega do curso de medicina do rapaz.

“Daniel alegou que só emprestou a conta para o Lailson e que todo dinheiro que era transferido para a conta dele, ele transferia integralmente para a conta do Lailson”, conta.

No momento em que teve certeza que estava sendo vítima de um furto, Oziele fez um boletim de ocorrência, no dia 26 de fevereiro, no 24º DIP. Para ela, a sensação que permanece é de injustiça e traição por parte do amigo.

“Tive crise de ansiedade por vários dias, esperando o delegado chamar ele. Foram dez dias que eu não consegui dormir, que eu tive tremor, insônia. Chorava enquanto eu não podia falar nada, eu via os stories do Lailson em bar, bebendo, comprando as coisas com o meu dinheiro e eu já sabia de tudo, mas não podia falar nada até ele ser chamado para o depor”, desabafa a médica.

Histórico de furto

Lailson disse em depoimento, nessa terça-feira, que Daniel não sabia do furto e contou para o colega que estava sem conta bancária para receber o dinheiro de um suposto estágio. Daniel, então, aceitou receber as transferências. O jovem responderá crime pelo crime de estelionato.

Segundo a polícia, Lailson também responde por um furto qualificado. Ele foi acusado por uma professora da UEA de ter furtado um notebook.

