Wilson Lima destaca integração das forças de segurança para proteção da Amazônia em encontro de PMs do Norte

Manaus (AM) – O governador Wilson Lima destacou, nesta quarta-feira (12), a importância da integração das forças de segurança para a proteção do território da Amazônia brasileira. A declaração foi feita durante a abertura do 1º Congresso das Polícias Militares da região Norte, promovido pela Polícia Militar do Amazonas, no Centro de Convenções Vasco Vasques, zona centro-sul de Manaus.

Em seu discurso, para aproximadamente 400 integrantes das forças de segurança dos estados do Acre, Roraima, Rondônia, Amapá, Tocantins e Pará, Wilson Lima classificou o encontro como importante momento de integração daqueles que conhecem bem os desafios e as riquezas da Amazônia e que, por esse motivo, é uma ótima oportunidade para a troca de conhecimento sobre segurança na região.

“Esse evento é importante porque os comandantes e os representantes dos estados que estão aqui enfrentam problemas que são comuns à região amazônica, cada um naturalmente com as suas especificidades, mas esse é um momento de troca de experiências, de entendimento daquilo que a gente pode avançar no que diz respeito à política de Segurança Pública e isso também serve para que a gente tenha uma representatividade maior a nível nacional”, avaliou Wilson Lima.

Entre as autoridades presentes, o governador cumprimentou o general Costa Neves, comandante militar da Amazônia, e agradeceu pela parceria que as Forças Armadas mantém com o Estado, reforçando que a região territorial do Amazonas é de, aproximadamente, 1,5 milhão de quilômetros quadrados, com fronteiras de países como Peru, Colômbia e Venezuela, além abranger áreas de mata, rios e locais de responsabilidade de municípios e da União.

“Não tem como o Estado fazer ou tocar uma ação de Segurança Pública sem que haja o entendimento entre essas forças. O Exército, por exemplo, a Marinha e a Aeronáutica são forças que detêm um conhecimento da Amazônia como nenhuma outra força no mundo. Então, a gente precisa desse apoio, dessa colaboração e desse entendimento para que a gente possa avançar nessa política de Segurança Pública no Amazonas”, afirmou o governador do Estado. afirmou o governador do Estado.

Ainda em sua fala, Wilson Lima citou avanços em sua gestão para reforçar e valorizar o trabalho das forças de segurança do Amazonas, a exemplo da entrega de equipamentos individuais e coletivos, auxílio fardamento, gratificação por cursos e aumento de hora extra. Além disso, no âmbito do Consórcio da Amazônia Legal, já há trabalhos colaborativos com estados que fazem fronteira com o Amazonas.

Também estiveram presentes o secretário de Segurança Pública do Amazonas, general Carlos Alberto Mansur; o comandante-geral da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), coronel Vinícius Almeida, e comandantes das Polícias de outros estados do Norte; o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Orleilso Ximenes Muniz; o chefe da Casa Militar, Cel. Fabiano Bó; o secretário Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, Sérgio Fontes; entre outras autoridades militares e civis.

Sobre o Congresso

Durante os dois dias do 1º Congresso das Polícias Militares da Região Norte, nesta quarta-feira e quinta-feira (12 e 13 de julho), os participantes terão a oportunidade de assistir a palestras e participar de discussões que abordarão as Boas Práticas da Gestão Policial Militar e ações de destaque nas políticas de segurança pública da região.

Segundo o comandante-geral da PMAM, o encontro representa um marco para a região e contribui para o aprimoramento das ações de segurança pública, com resultados que possam criar uma interação maior e um acordo de cooperação técnica entre as Polícias Militares do Norte do país.

“A união das polícias militares é importante para discutirmos boas práticas que todos realizam na região amazônica, o que podemos também passar de conhecimento e também o principal que é identificarmos os pontos comuns dos policiais militares do Norte. E a nossa região toda tem uma complexidade totalmente diferente do Brasil e nós temos que ser vistos dessa forma e também buscando colaboração entre as polícias”, afirmou o coronel Vinicius Almeida.

O evento conta com palestras e debates no campo de inteligência, inovação, logística, tecnologia e operações, visando fortalecer a atuação conjunta entre as instituições.

*Com informações da assessoria

