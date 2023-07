Zona Franca de Manaus desperta atenção de investidores chineses na Eletrolar Show

São Paulo (SP) – O estande da Suframa recebeu dezenas de demandas técnicas por investidores atuantes na indústria e no comércio, presentes na 16ª edição da Eletrolar Show 2023, que ocorreu da segunda-feira (10) até quinta-feira (13), no Centro de Convenções Transamérica, em São Paulo. Entre os estrangeiros, os que mais pediram consulta dos técnicos da autarquia sobre os procedimentos para implantação na Zona Franca de Manaus (ZFM) foram os chineses.

Durante os quatro dias de evento, os servidores da Suframa – e técnicos convidados da Secretaria de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação do Amazonas (Sedecti) e da Representação do Governo do Amazonas em São Paulo – realizaram dois tipos principais de atendimento no estande da autarquia, o F18, de 12 metros quadrados. Informações mais gerais e pedagógicas para os visitantes que pouco sabiam sobre a ZFM e orientações mais técnicas com potenciais investidores, inclusive, estrangeiros.

Ao todo, foram mais de 70 reuniões técnicas com representantes da indústria e do comércio. Nelas, as principais dúvidas eram sobre o regime fiscal atual e as possibilidades com a Reforma Tributária e detalhamentos a respeito do Processo Produtivo Básico (PPB).

“Dos 500 expositores, visitamos mais de 150, dos quais 45 se mostraram bastante interessados em se instalar na Zona Franca de Manaus. Eram empresas que exportam para a região, querendo fabricar os seus produtos com os benefícios da ZFM e empresas que são representantes comerciais que devido ao aumento na quantidade de importações, estão preferindo buscar parcerias com fábricas estabelecidas no PIM, com vistas a fabricar um produto já utilizando a linha de produção existente”, detalhou o administrador da Coordenação-Geral de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais da Suframa, Adamilton Mourão.

O superintendente da Suframa, Bosco Saraiva, explicou que a presença da autarquia em eventos do porte da Eletrolar Show é uma forma de divulgar as vantagens de se investir na ZFM e despertar interesse do setor produtivo.

“Muitos executivos ainda se surpreendem com as possibilidades da Zona Franca de Manaus. Por isso, é importante a Suframa marcar presença nesses eventos para que o funcionamento da ZFM seja cada vez mais conhecido pelos que tomam decisão de onde realizar investimentos”, frisou Saraiva.

Também representaram a Suframa na Eletrolar Show 2023, o superintendente-adjunto de Projetos, José Marques; a coordenadora-geral de Comunicação e Assuntos Institucionais, Layanne Raquel Oliveira; o coordenador de Estudos Empresariais, Patry Boscá; e a engenheira da Coordenação-geral de Análise de Projetos Industriais, Francisca Nogueira Lyra.

*Com informações da assessoria

