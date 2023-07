Lula promete aumentar verba para Defesa em 2024 e priorizar projetos que Bolsonaro deixou de lado

Presidente tem conversado com o ministro Múcio sobre aumento gradual do orçamento das Forças Armadas. Neste ano, as forças têm R$ 122,8 bilhões no orçamento

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), tem se reunido com integrantes do Ministério da Defesa para definir o orçamento das Forças Armadas para 2024. Segundo integrantes do governo, a promessa do Palácio do Planalto é de que a verba prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para Exército, Marinha e Aeronáutica seja 0,2% maior que em 2023.

Neste ano, as forças têm R$ 122,8 bilhões no orçamento, sendo R$ 36 milhões voltados para projetos de defesa nacional e o restante para custeio da máquina. O montante significa 1,3% do Produto Interno Bruto (PIB). Fontes do Exército relataram à CNN que a intenção do Ministério da Defesa é chegar a 2% do PIB nos próximos anos.

Para 2024, o Planalto teria prometido aumentar a verba da pasta em cerca de 0,2%, chegando a 1,5% do total das riquezas produzidas pelo país. Lula teria dito ter a intenção de mostrar à população de que o governo do PT está interessado em investir e melhorar a relação com as Forças Armadas.

Durante as conversas com o ministro José Múcio, Lula teria sinalizado a necessidade de a Defesa priorizar projetos que haviam sido deixados de lado durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Entre eles, o desenvolvimento do sistema de armamento para aeronaves, o sistema de proteção das fronteiras, com foco na defesa da Amazônia, além do antigo projeto de construção de um submarino movido a energia nuclear.

*Com informações da CNN Brasil

