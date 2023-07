Haddad diz que governo liberou R$ 50 bi para renegociação no Desenrola

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira (17) que o governo liberou R$ 50 bilhões em crédito presumido para a primeira fase do Desenrola Brasil, programa do governo federal que vai possibilitar a renegociação de dívidas.

“Liberamos R$ 50 bilhões (em crédito presumido) para que o setor bancário faça as renegociações, no sistema de balanço financeiro. O estímulo para o banco é ter o valor da renegociação como crédito presumido com o governo. Se o desconto para a pessoas for de R$ 7 mil, o crédito para o banco será de R$ 7 mil ” , disse Haddad, em coletiva à imprensa na sede do ministério.

O programa começou a operar nesta segunda. A expectativa é que as renegociações beneficiem até 70 milhões de pessoas.

O programa será executado em três etapas. As duas primeiras já valem a partir desta segunda: a extinção de dívidas bancárias de até R$ 100 e uma etapa de renegociação de dívidas bancárias para a faixa 2 do programa. A faixa engloba quem tem renda mensal de até R$ 20 mil e as renegociações podem ser feitas entre os clientes e as instituições financeiras.

Brasileiros com dívidas inscritas até 31 de dezembro de 2022 e que estejam ativas podem participar do Desenrola. Os devedores terão prazo de 12 meses para o pagamento.

No caso das pessoas físicas que têm dívidas bancárias de até R$ 100, elas ficarão automaticamente com o nome limpo. A dívida não será quitada, mas o nome do credor sairá do cadastro de inadimplentes. Com isso, caem as restrições, e a pessoa pode, por exemplo, voltar a pegar crédito ou fazer contrato de aluguel. De acordo com a portaria do governo, os bancos terão 30 dias para dar baixa das dívidas.

Como estímulo às renegociações, o governo oferece às instituições financeiras incentivo regulatório para que aumentem a oferta de crédito.

Dentre os bancos que participarão do programa estão os cinco maiores do país: Itaú Unibanco, Santander, Bradesco, Banco do Brasil e Caixa. O NuBank ainda não aderiu. A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) aconselha que, caso o banco com o qual o credor possui dívidas não esteja cadastrado, ele tente renegociar as suas dívidas mesmo assim ou faça a portabilidade da dívida para outra instituição.

A renegociação é exclusiva para quitação de dívidas, sem a possibilidade de troco. Não serão contempladas as seguintes dívidas:

de crédito rural;

com garantia da União ou de entidade pública;

que não tenham o risco de crédito integralmente assumido pelos agentes financeiros;

com qualquer tipo de previsão de aporte de recursos públicos;

com qualquer equalização de taxa de juros por parte da União.

No caso de varejistas e empresas de serviços básicos, como água e luz, a decisão de retirada de dívida de pequeno valor do cadastro de inadimplentes é voluntária por parte dos credores.

Terceira etapa

A terceira etapa, que engloba a faixa 1, começará somente em setembro, com adesão de devedores com renda de até dois salários mínimos, R$ 2.640, ou inscritos no CadÚnico e com dívidas financeiras cujos valores não ultrapassem R$ 5 mil. A faixa acolhe consumidores inadimplentes depois de 1º de janeiro de 2019.

Não serão contempladas dívidas de crédito rural, financiamento imobiliário e com garantia real.

No caso desse grupo, o governo reservou R$ 7,5 bilhões.

“Nós aportamos um valor de recursos para o aval, já está reservado do orçamento e pode inclusive ter que ser complementado se o sucesso do programa for superior ao que está se imaginando neste momento” , disse o ministro.

“Estamos estimando R$ 7,5 bilhões só de aval, o que pode significar cancelamento de dívida quatro vezes maior do que isso. Essa é a estimativa preliminar do programa” , completou o ministro. Portanto, o valor de dívidas renegociadas pode chegar a R$ 30 bilhões, nos cálculos do ministro.

*Com informações do Metrópoles

Leia mais:

Lula diz em Bruxelas que solução para Venezuela tem que partir do próprio povo

Amazonas pode ganhar mais dois deputados federais após novos dados do Censo

PL marca reunião para escolha do Conselho de Ética em julgamento de Coronel Menezes