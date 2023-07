Ministério incinera 36 milhões de vacinas vencidas herdadas de Bolsonaro

O Governo Bolsonaro deixou de herança para o Governo Lula, aproximadamente 36 milhões de vacinas vencidas ou prestes a perder a validade, sem prazo suficiente para o uso. Com isso, o Ministério da Saúde incinerou essas doses no primeiro semestre deste ano, numa média de 200 mil doses descartadas ao dia.

A cada 10 doses de vacina descartadas, nove venceram ainda em 2022 ou até março deste ano. Do contingente total, 66% das vacinas são de Covid, com 24,3 milhões de doses. Em seguida, com 15%, a vacina tríplice, ou DTP (difteria, tétano e coqueluche), com 5,6 milhões de doses. A vacina contra febre amarela, com 3,3 milhões de doses incineradas, representou 9% do total.

Também foram descartadas vacinas contra raiva canina; BCG (tuberculose grave); hexavalente (difteria, tétano, coqueluche, poliomielite, hepatite B e Hib); catapora; tetra viral (sarampo, caxumba, rubéola e catapora); e cólera.

Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, o órgão conseguiu salvar outras 12,3 milhões de vacinas com ações emergenciais neste semestre, obtendo uma economia de R$ 251 milhões.

