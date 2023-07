VÍDEOS: foliões são pisoteados em bloco de Ivete Sangalo no Fortal

Vídeos publicados na internet mostram momento de desespero que foliões que curtiam o bloco da cantora Ivete Sangalo no Fortal, durante o sábado (22), em Fortaleza. passaram.

Nas imagens que estão sendo veiculadas, alguns foliões são prensados na grade do evento, no momento em que o show de Ivete começa. Por conta da confusão, pessoas foram pisoteadas e ficaram machucadas.

De acordo com as testemunhas, a confusão iniciou quando o bloco da Ivete encontrou com o bloco do Bell Marques, que estava na frente. O trio da cantora começou a andar, mas o de Bell estava parado. Com isso, a multidão teria ficado prensada nas estruturas de metal que dividiam o espaço.

Nas redes sociais, diversos foliões comentaram em uma publicação de Ivete Sangalo, criticando a cantora e a organização do Fortal. Segundo alguns relatos, as equipes do evento teriam sido omissas com o incidente, que deixou muitas pessoas machucadas.

Apesar dos inúmeros relatos, a assessoria do Fortal disse que, no episódio, seis pessoas ficaram feridas, sem gravidade. A versão diverge com as histórias contadas pelos foliões nas redes sociais.

*Com informações do Metrópoles

