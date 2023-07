Esquenta do Dubdogz Sunset acontece neste sábado

Manaus (AM) – A Fábrica de Eventos vai promover o warm up (aquecimento) oficial do Dubdogz Sunset neste sábado (29) e deixar o público no clima de um dos eventos mais aguardados em Manaus neste segundo semestre.

O ‘esquenta’ acontece no Unba Sushi Bar, bairro Ponta Negra, a partir das 17h, o que vai propiciar aos presentes a contemplação do por do sol às margens do rio Negro.

Diversas atrações locais devem passar pelo esquenta e mais: a Fábrica vai sortear ingressos para o Dubdogz Sunset, que será realizado no próximo dia 6 de agosto.

Dubdogz Sunset

A Fábrica de Eventos apresenta, no dia 6 de agosto, o Dubdogz Sunset. Os portões da Casa Rayol abrem a partir das 15h para o evento.

Os ingressos estão à venda nas centrais Oba Ingressos, localizadas nos shoppings Millenium e Manauara, e ainda pela internet, no site BaladApp: www.baladapp.com.br. O público pode escolher entre os setores Frontstage ou Lounge. Neste último, será oferecido o serviço Open Bar (água, cerveja e refrigerante) durante todo o evento.

Gêmeos comandam música eletrônica

A dupla Dubdogz é formada pelos irmãos gêmeos Marcos e Lucas Ruback Schmidt, responsáveis por produções com notáveis mesclas de sonoridade que vão do Deep House ao Nu Disco.

Os dois já se apresentaram em grandes festivais como o Tomorrowland e XXXperience, além de terem passado por países como Alemanha, África do Sul, Dinamarca, Suíça, França, Austrália e México.

*Com informações da assessoria

