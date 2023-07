Coletivo Visagem realiza segunda edição da Feira Literária do Amazonas

Manaus (AM) – Em comemoração ao dia do escritor, o Coletivo Visagem, em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Amazonas, realizará a segunda edição da Feira Literária do Amazonas (Flama). O evento ocorrerá entre os dias 28 e 30 deste mês, na Biblioteca Pública do Amazonas, situada no Centro de Manaus.

A II Flama é gratuita e aberta ao público de todas as idades. Com a temática “Amazônia em cores e letras”, o evento celebra a rica diversidade literária amazônica, democratiza o acesso à literatura, além de incentivar o interesse pela leitura e propagar a cultura regional.

Com uma programação diversificada, os participantes poderão envolver-se em mesas redondas, oficinas e outras atividades que ampliam a experiência literária. Os palestrantes abordarão temas variados com relevância para literatura contemporânea, viabilizando diálogos a respeito da produção literária da região.

Nos três dias da feira, ocorrerá exposição e venda de livros, marcadores, ilustrações e itens de papelaria relacionados a localidade.

Esta é a primeira edição presencial da Flama, por conta da pandemia, a primeira edição ocorreu de forma virtual em 2021. A ação não possui nenhum financiamento e neste ano reunirá vários artistas de produção literária da região Norte.

“Para essa edição, conseguimos uma ação bastante importante, um bate-papo com o escritor amazonense conceituado Márcio Souza. Um autor consagrado da região Norte que vem abrir as portas para que toda essa nova produção literária possa tomar a Biblioteca Pública do Amazonas, no próximo final de semana”, anuncia Jan Santos, mestre em estudos literários pela Universidade Federal do Amazonas e integrante do Coletivo Visagem.

Outros artistas, além de Márcio Souza estarão presentes, como: Leila Plácido, Jefter Haad, Dante Sabóia, Valéria Lima, Hellen Picanço, Adoneles Monteiro, Larissa Ouvídio, Malu Menezes, Yan Bentes.

Coletivo Visagem

O Coletivo Visagem, criado em 2019, tem o objetivo de promover ações de escritores e ilustradores de fantasia, na cidade de Manaus. Os artistas envolvidos incluem os autores: Jan Santos, Carol Peace, Jefter Haad, Leila Plácio, Dante Saboia e Luiz Andrade.

O Coletivo publicou a antologia “Encantarias: histórias de uma Amazônia futurista”, o livro mistura o real com a ficção. Com a Flama, pretendem celebrar a literatura regional e a produção independente.

Programação

DIA 1: SEXTA-FEIRA (28)

18h às 19h30 – Abertura do evento: Bate-papo com o autor Márcio Souza, mediado pela professora Cássia Nascimento.

DIA 2: SÁBADO (29) – 14h ÀS 20h

14h – Abertura da feira 15h às 16h30- “Palavras fantásticas: oficina para jovens escritores”, com Leila Plácido e Jefter Haad;

17h às 18h – Oficina de podcasts, com Dante Sabóia;

18h30 às 19h30 – Mesa redonda: Literatura amazônica na escola. Valéria Lima, professora Hellen Picanço e escritor Adoneles Monteiro. Mediador: Jefter Haad.

DIA 3: DOMINGO (30) – 14h – 19h

14h – Abertura da feira;

14h30 às 15h30 – Oficina de aquarela (Peace);

16h às 17h30– Mesa redonda de ilustradores: Amazônia de muitas cores Convidados: Larissa Ouvídio, Malu Menezes, Yan Bentes. Mediador: Leila Plácido.

