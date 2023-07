Com repertório variado, músicos de Manaus se apresentam em shopping

Manaus (AM) – Para quem adora reunir a família e amigos para curtir aquele som acompanhado de uma gastronomia de primeira, a pedida é o Millennium Shopping. De sexta a domingo, o empreendimento conta com um projeto em que traz talentos da música local para embalar os clientes da praça de alimentação. O acesso é gratuito.

“Além de curtir a apresentação com conforto, climatização e segurança do shopping, o público ainda pode usufruir da variedade de restaurantes da praça de alimentação, que inclui desde fast food, sobremesas, cafeterias, comida regional e até internacional”, destacou a coordenadora de marketing do Millennium, Elizandra Xavier.

Nesta sexta-feira (28), das 17h30 às 19h30, a cantora Thays Sampaio faz a trilha sonora do happy hour na praça de alimentação. No sábado (29), das 12h30 às 14h30, a banda Obsesamba anima o horário de almoço dos clientes. E, no domingo (30), das 13h às 15h, é a vez da Fátima Silva cantar e encantar o público com grandes sucessos do samba e bolero.

E, quem visitar o Millennium aos domingos ainda tem a vantagem do preço promocional no estacionamento, o dia todo pelo preço único de R$ 5 para carros e, R$ 3,50 para motos.

Millennium Shopping

O empreendimento possui 100 lojas como Bemol, Lojas Americanas, O Boticário e Picanha Mania. Dispõe de praça de alimentação com capacidade para 600 lugares, 7.200 vagas rotativas nos estacionamentos, oito salas (sendo quatro delas em 3D) da rede de cinemas “Cinépolis”, além de bancos, restaurantes, wi-fi, setores de “achados e perdidos” e de empréstimos de cadeiras de roda. Tudo isso em um só complexo multiuso, garantindo praticidade, comodidade, conforto e segurança.

