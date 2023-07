Matrículas abertas para curso de Defesa Pessoal Feminina, na Vila Olímpica de Manaus

Manaus (AM) – Inicia nesta segunda-feira (31), o processo de matrícula para a primeira turma do Curso de Defesa Pessoal Feminina, na Vila Olímpica de Manaus. Coordenado pela Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), por meio do Projeto Formando Campeões, a atividade visa ensinar técnicas de luta e defesa pessoal exclusivo para mulheres, as inscrições se estendem até sexta-feira (4).

“Com esse curso exclusivo, o governador Wilson Lima fortalece o empoderamento das mulheres, oferecendo suporte para que elas possam adquirir habilidades e técnicas fundamentadas nas artes marciais, visando sua autodefesa e segurança”, destacou Eric Tinoco, coordenador do Projeto Formando Campeões.

O curso de defesa pessoal feminina será ministrado por professores que fazem parte do Projeto Formando Campeões, que compartilharão aulas teóricas e atividades práticas para as participantes. As aulas serão divididas em quatro módulos, sendo nas áreas de jiu-jitsu e luta olímpica. A primeira aula inicia no dia 5 de agosto, às 8h na Vila Olímpica de Manaus.

Ao todo, serão disponibilizadas 100 vagas, exclusivas para o público feminino. Interessadas devem realizar a inscrição no Tatame de Jiu-Jitsu da Vila Olímpica, de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 12h e de 13h às 17h, os documentos necessários são: cópia do documento de identificação com foto e foto 3×4.

