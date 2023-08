Avião da Gol sofre pane no motor e faz pouso de emergência

A aeronave precisou fazer um pouso de emergência no aeroporto de Vitória

Um avião da Gol apresentou uma pane em um dos motores nesta segunda-feira (31) durante um voo que saiu do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, com destino a João Pessoa, na Paraíba.

O modelo Boeing 737 Max 8 apresentou problema no motor, a aeronave precisou fazer um pouso de emergência no aeroporto de Vitória (ES), no sistema de monitoramento FlightRadar é possível ver que a aeronave foi até próximo a Teixeira de Freitas, na Bahia, quando retornou para a capital capixaba.

Em nota a Gol Linhas Aéreas informou não saber as causas da pane no motor e ressaltou que todas as medidas de segurança foram tomadas. Nenhum passageiro se feriu.

Outro caso

No último dia 27 de julho, um avião da mesma empresa com 157 passageiros, realizou um pouso de emergência no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus.

O pouso ocorreu por volta das 15h15 da tarde. A aeronave teria apresentado falha em uma das turbinas e solicitou pouso imediato aos controladores de tráfego aéreo da capital amazonense.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) foi acionado para resguardar a segurança de passageiros e comissários que estavam à bordo.

*Com informações da CNN

