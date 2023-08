Manaus concorre ao título de Cidade Sul-Americana do Esporte 2024

Evento ocorreu no Casarão da Inovação Cassina, no Centro

Manaus (AM) – Determinada em ver capital amazonense despontando no esporte, a Prefeitura de Manaus lançou, na tarde desta quinta-feira (3), a candidatura da capital ao título de 2024. O prêmio é chancelado pelo Parlamento Europeu.

O evento ocorreu no Casarão da Inovação Cassina e contou com a presença do representante da Aces Europe, professor João Macário, que pontuou a importância da candidatura de Manaus no cenário nacional.

“A indicação de Manaus foi meu dedo, eu tiro meu chapéu para a cidade. O processo de candidatura é complexo, são quatro cidades indicadas, a quarta foi Manaus. Em três semanas, a equipe do prefeito conseguiu passar todas as fases do processo. Hoje é a candidatura número 1”, disse o representante.

De acordo com o professor, o título é um projeto piloto que está sendo desenvolvido no Brasil, apesar de existir nos países do mundo.

“É um projeto piloto que está começando no país. No Brasil, até 2027, as cidades serão indicadas. Essas cidades precisam atender um caderno de encargos, onde não a Prefeitura, mas toda a comunidade tem que se abraçar e tentar tirar a nota 8. Manaus tem a possibilidade de um 10”, finalizou Macário, ao reconhecer que a capital está no caminho certo para ganhar o título de “Cidade Sul-Americana do Esporte” de 2024.

O Prefeito de Manaus, David Almeida, explicou que o investimento no esporte resultará em bons resultados para a saúde da população manauara, que foi abalada durante a pandemia da Covid-19.

“A cidade de Manaus foi epicentro da Covid-19, nós perdemos muitas pessoas. Nós precisamos trabalhar o esporte como melhoria de saúde para população. Na Europa, se você tirar 1 euro para o esporte, você economiza 5 euros na saúde. Se nós investirmos no esporte, nós teremos uma melhora na saúde da capital, com qualidade de vida. Não podemos pensar pequeno em uma das mais importantes cidades do mundo”, ressaltou Almeida.

Mascote

Ainda durante o evento, foram apresentados os candidatos a mascote da candidatura de Manaus. As opções são:

Arara Vini

Peixe Boi Tutu

Sauim Pepeto.

Cidade merecedora

De acordo com a organização, o título é concedido a municípios que se destacam pela excelência em seus programas, projetos, eventos e planejamentos voltados para o incentivo às práticas esportivas, como ação democrática competitiva e também de saúde e cidadania.

*Com informações da assessoria

