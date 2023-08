Vereadores realizam visita técnica no complexo de abastecimento da Águas de Manaus

Manaus (AM) — Na manhã desta quinta-feira (03), o presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador Caio André (Podemos), e vereadores que integram a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Águas de Manaus receberam o diretor-presidente da concessionária de água, Diego Dal Magro; e o diretor-presidente da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman), Elson Andrade.

Os representantes atenderam pedido da CMM e estiveram na Casa Legislativa para uma reunião de esclarecimentos sobre o desabastecimento de água que afetou diversos bairros de Manaus na última semana.

“Importantíssima essa reunião para tratar, além das resoluções da problemática da falta de água, sobre o cumprimento do Termo de Ajustamento de Gestão (TAG), que foi uma conquista histórica obtida graças aos trabalhos da CPI” , detalhou Caio André.

Foto: Mauro Pereira e Sidney Mendonça – Dicom/CMM

Os vereadores solicitaram, ainda, que sejam feitas campanhas informativas pela concessionária, para explicar como funcionarão os descontos à população, firmados no TAG. A CMM também vai receber demandas da população, que serão encaminhadas à concessionária, que se comprometeu em estudar e sanar os problemas dentro de um tempo célere, de acordo com cada caso.

Visita à Ponta do Ismael

Após a reunião no prédio da CMM, a comitiva seguiu para o Complexo de Produção de Água da Ponta do Ismael. O objetivo da visita foi verificar, de perto, o trabalho de distribuição de água ouvir a explicação da concessionária sobre os problemas que ocasionaram a interrupção na distribuição.

“Essa comunicação entre CMM e Águas de Manaus agora existe e isso vem graças à CPI. Estamos aqui ‘in loco’ para saber o motivo do problema da falta de abastecimento de água em Manaus e como a empresa está resolvendo. Nós fizemos essa visita e constatamos que foi um caso fortuito e isso a empresa nos comprovou hoje. Continuaremos fiscalizando” , disse o vereador Diego Afonso.

Foto: Mauro Pereira e Sidney Mendonça – Dicom/CMM

Segundo a Águas de Manaus, o desabastecimento se deu por uma falha no fornecimento de energia elétrica no bombeamento de máquinas, o que levou a um solavanco no sistema e, com isso, houve uma ruptura de tubulação no complexo de tratamento de água.

“Por termos aqui essas máquinas tão grandes mesmo com o reparo imediato o retorno do fornecimento demorou até 72 horas em algumas regiões da cidade” , destacou Diego Dal Magro, diretor-presidente da Águas de Manaus.

“Estivemos desde o início dos trabalhos da empresa nesse rompimento de tubulações. Estamos falando em serviço de abastecimento de água, é tudo muito volumoso e, por isso, as horas foram precisas para que o abastecimento fosse normalizado novamente” , pontuou Elson Andrade, diretor-presidente da Ageman.

Foto: Mauro Pereira e Sidney Mendonça – Dicom/CMM

*Com informações da CMM

