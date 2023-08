Funerária lança caixões rosa-choque com tema da Barbie: “Um sucesso”

Uma funerária em El Salvador decidiu surfar no sucesso do filme e viralizou após anunciar caixões rosa-choque na temática do filme

Mais de 15 dias se passaram desde o lançamento do live-action da Barbie, mas a onda “Barbiecore” segue vivíssima. Uma funerária em El Salvador decidiu surfar no sucesso do filme e viralizou após anunciar caixões rosa-choque com o tema.

A ideia foi compartilhada no Facebook da empresa um dia depois do filme dirigido por Greta Gerwig e estrelado por Margot Robbie ir ao ar nos cinemas mundiais.

A Alpha and Omega Funeral Home fica em Ahuachapán e oferece aos clientes a chance de enterrar entes queridos em caixões de metal rosa forrados em branco e com enfeites de ouro. Segundo a Associated Press, eles ainda colocam pôsteres da boneca.

“Eu disse: ‘Temos que seguir essa tendência’”, contou Isaac Villegas à AP. De acordo com o empresário, o item teve boa saída e alta procura. “Vamos ter mais caixões cor-de-rosa, porque as pessoas estão pedindo por isso”, emendou.

Foto: Reprodução

Além da Alpha and Omega Funeral Home, outra funerária, desta vez no Equador, também compartilhou que estava com produtos “no clima” do longa-metragem, que completou US$ 1 bilhão de arrecadação neste domingo (6/8) .

Veja o vídeo no qual a Funeraria Olivares anuncia o serviço, que acumula mais de 1,6 milhão de visualizações no TikTok. “Você pode descansar como uma verdadeira Barbie”, entrega o anúncio.

*Com informações do Metrópoles

Leia mais:

‘Barbie’ arrecada US$ 1 bi e é 1ª produção dirigida por uma mulher a atingir marca

Vídeo: Ariranhas atacam onça pintada, mas felino volta e compra briga, ‘indomáveis’

Entenda as mudanças nas regras das apostas esportivas