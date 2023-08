13ª Semana do Orçamento Público está com inscrições abertas

Com o tema “Distorções no Sistema Tributário Nacional e Seus Impactos no Desenvolvimento Regional”, a Prefeitura de Manaus abriu inscrições para a 13ª edição da Semana do Orçamento Público neste ano de 2023.

O evento será realizado de 22 a 24 de agosto e é destinado a servidores, estudantes e comunidade em geral. A participação será presencial, limitada a 100 pessoas por dia de evento, e on-line, com transmissão pelo canal oficial da Prefeitura de Manaus no You Tube. As inscrições poderão ser realizadas por meio do endereço eletrônico: capacitacaoespi.manaus.am.gov.br.

Na programação deste ano, estão previstas discussões sobre o sistema tributário nacional e a complexidade fiscal brasileira. A reforma tributária e os seus impactos na competitividade da Zona Franca de Manaus e na receita dos municípios também serão assuntos.

As palestras ocorrerão no auditório da subsecretaria da Receita da Semef (anexo ao Manaus Atende), na avenida Japurá, 493, Centro.

“A Prefeitura de Manaus, em nome do prefeito David Almeida, convida a todos para participar dessa décima terceira edição da Semana do Orçamento Público que, este ano, de forma inédita, possibilitará ao público participação presencial e virtual. Vamos discutir um tema atual e bastante debatido que é a reforma tributária. Assunto que vem causando muita inquietação dos municípios e estados”, adiantou a subsecretária de Orçamento e Projetos da Semef, Karliley Capucho.

A Semana do Orçamento Público foi instituída pela Prefeitura de Manaus com a finalidade de incluir e aproximar a sociedade no processo de elaboração do orçamento municipal.

