Governo capacita mais de 1.700 produtores rurais durante VII Feira de Agronegócios da Nilton Lins

Coordenado pelo Departamento Pedagógico da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), o Governo do Amazonas capacitou 1.790 produtores rurais e universitários, durante a realização da VII Feira de Agronegócios da Nilton Lins, situada no Parque das Laranjeiras, Av. Prof. Nilton Lins, 3259, zona sul de Manaus.

Os cursos que encerraram, nesta sexta-feira (11), com a duração de três dias seguidos, foram ministrados por técnicos da Sepror, e de suas vinculadas; Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf), e do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável (Idam). Ao todo foram 16 palestras voltadas à agricultura, avicultura, piscicultura, produção orgânica, acesso às políticas públicas, agronegócios, associativismo e cooperativismo.

Participaram dos cursos, produtores rurais e universitários de Manaus e da AM 010, com o objetivo de proporcionar conhecimentos teóricos para serem aplicados no campo, visando aumentar a produtividade e incentivar as culturas desenvolvidas pelos produtores capacitados, buscando gerar mais aos participantes.

Haroldo Bentes, piscicultor da AM 010, km 47, ramal Santo Antônio, participou do curso com o tema: Apoio à Comercialização na Piscicultura Regional Por Meio das Boas Práticas de Manejo.

“Eu vim em busca de conhecimento, porque eu sou dos primórdios da psicultura. Na época só existia um engenheiro de pesca no estado. Hoje já existem novas tecnologias e com essas palestras eu estou vendo como tudo evoluiu tanto, desde a época que eu comecei”, disse Haroldo.

Feira da Nilton Lins

A Feira de Agronegócios da Nilton Lins se tornou tradição no Amazonas, e nesta VII edição do evento, realizado na Universidade Nilton Lins, Manaus, conta com exposições de animais, equipamentos agrícolas, praça de alimentação, shows musicais, acesso ao crédito rural, provas de três tambores, torneios equestres e leilões.

O evento vai ocorrer até domingo (13), e tem a entrada franca. Para mais informações: https://niltonlinsagro.com.br/

