Sine Amazonas divulga 121 vagas de emprego para esta segunda-feira

O Governo do Amazonas, por meio do Sistema Nacional de Empregos do Amazonas (Sine/AM), administrado pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga a oferta de 121 vagas de emprego para esta segunda-feira (14).

Os interessados em concorrer às vagas devem acessar o site (http://empregabrasil.mte.gov.br) para fazer a solicitação de cadastro, ou comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

Para o cadastro, devem apresentar comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais. As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

Portal do Trabalhador

O candidato também poderá concorrer às vagas acessando o Portal do Trabalhador (www portaldotrabalhador.am.gov.br), no qual irá anexar o currículo na vaga pretendida. Caso esteja dentro do perfil, a equipe de captação entrará em contato.

02 VAGAS: RECEPCIONISTA

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter CNH categoria “B”, documentação completa e currículo atualizado.

04 VAGAS: VENDEDOR I

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso de Informática Básica, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: VENDEDOR II

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter CNH categoria “B”, experiência em vendas internas e externas, documentação completa e currículo atualizado.

30 VAGAS: PROMOTOR MERCHANDISING

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com ou sem experiência na área.

OBS: Ter CNH categoria “A” e veículo próprio, documentação completa e currículo atualizado.

30 VAGAS: PROMOTOR DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com ou sem experiência na área.

OBS: Ter CNH categoria “A” e veículo próprio, documentação completa e currículo atualizado.

30 VAGAS: VENDEDOR EXTERNO

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter CNH categoria “A” e veículo próprio, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: MECÂNICO INDUSTRIAL

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em manutenções preventivas de sistemas de climatização, ter cursos de NR-35, NR-10 atualizados, ter CNH categoria “B”, documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: PROMOTOR DE VENDAS (SUPERMERCADOS)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência na função e na área de supermercados, possuir CNH categoria “A” e motocicleta própria, ter boa comunicação, escrita e verbal, boa prática em técnicas de vendas e atendimento ao cliente, conhecimento em informática avançada, residir na Zona Leste de Manaus, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE CADASTRO (SUPERMERCADOS)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência na função e na área de supermercados, domínio do pacote office, vivência em cadastro de produtos de entradas de uso e consumo em sistema, conhecimento em notas fiscais, experiência em sistema linear será diferencial, residir na Zona Leste, ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: VENDEDOR (A) INTERNO

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em vendas em geral, ter boa comunicação e domínio de mídias sociais, será diferencial conhecimento em vendas on-line, ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em serviços de limpeza e conservação, ter boa comunicação e habilidades para trabalho em equipe, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: CONSULTOR TÉCNICO

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter CNH categoria “B”, ter curso de Mecânico Automotivo e atendimento ao cliente, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ANALISTA DE RH SÊNIOR

Escolaridade: Ensino Superior Completo em PSICOLOGIA ou áreas afins.

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência na estruturação de processos de R&S, onboarding, indicadores e gestão de desempenho, desenvolvimento de plano de carreira (cargos e salários), T&D planejamento de ações de endomarketing, T&D planejamento anual de grupos, conhecimento em legislação trabalhista, domínio do pacote office, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ANALISTA DA QUALIDADE

Escolaridade: Ensino Superior completo ou cursando em Gestão da Qualidade, Engenharia de Produção ou Engenharia Mecânica.

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em planejamento, execução e análise dos resultados da garantia da qualidade, assegurando que os produtos de trabalho e a execução dos processos pelos projetos de desenvolvimento de software estejam em conformidade com o plano de garantia da qualidade, além de fornecer visibilidade para a equipe e gerência, possuir CNH categoria “B”, curso e domínio do pacote office, domínio de ferramentas de qualidade, metrologia e FMEA, ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: COMPRADOR

Escolaridade: Ensino Superior completo em Administração ou Ciências Contábeis;

Com experiência na área.

OBS: Possuir Excel Avançado, experiência com negociação de fornecedores, ter CNH categoria “B”, ter treinamento de integração de documentos de SGI, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: CONSULTOR DE VENDAS LEADS

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter CNH categoria “B”, ter curso de Informática, curso de Atendimento ao Cliente, ter conhecimento em trabalho com mídias sociais, ter curso de vendas de veículos, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)

01 VAGA: AUXILIAR DE ESTOQUE (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental completo;

Com ou sem experiência na área.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

05 VAGAS: AUXILIAR DE LOJA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função de produção, ter disponibilidade para trabalho em regime de escala, habilidades com atendimento ao cliente, documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

01 VAGA: RECEPCIONISTA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter disponibilidade para trabalho em regime de escala, mobilidade para executar atividades da função de produção, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

02 VAGAS: LÍDER DE SERVIÇOS (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter cursos de NR-12, NR-35, NR-20, disponibilidade para trabalho em regime de escala, ter experiência com equipamentos de roçagem, ter CNH categoria “B”, ter experiência para dirigir em ramal, disponibilidade para trabalho em regime de escala, ter mobilidade para executar atividades da função de produção, documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

01 VAGA: LÍDER DE LIMPEZA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função de produção, ter disponibilidade para trabalho em regime de escala, documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

