Governo e Prefeitura iniciam obras com recursos do Asfalta Manaus 3

Manaus (AM) – O programa Asfalta Manaus, fruto de três convênios, que juntos somam R$ 194,6 milhões (R$ 181,8 milhões do Governo do Amazonas e R$ 12,8 milhões da Prefeitura de Manaus) iniciou mais uma etapa de obras, com o “Pacote de Verão”. A pavimentação e recuperação asfáltica alcançam, esta semana, ruas dos bairros de Petrópolis, Crespo, ambos na Zona Sul de Manaus, e Nova Cidade, na Zona Norte.

No âmbito do Governo do Amazonas, os convênios são administrados pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb), que repassa os recursos e acompanha a execução das obras junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf).

O secretário da Sedurb, Marcellus Campêlo, destaca que os convênios fazem parte dos investimentos feitos pelo Governo do Amazonas na infraestrutura urbana de Manaus. Os valores, ele explica, foram pagos entre novembro de 2021 e junho de 2022, mas os convênios seguem em vigor, na fase de execução e prestação de contas pela Prefeitura de Manaus.

“O Governo do Amazonas firmou um protocolo de intenções com a Prefeitura, em 2021, que prevê, além de recursos para o Asfalta Manaus, diversos convênios para mobilidade urbana e melhorias estruturais, totalizando R$ 700 milhões. As ações incluem construção de viadutos, manutenção do Passe Livre Estudantil, além de obras de implantação de rede de esgoto, reformas de feiras e mercados, construção do Parque Gigante da Floresta e outras iniciativas”, detalha Campêlo.

O plano de trabalho apresentado pela Prefeitura prevê a pavimentação de uma área total de 101.526,74 metros quadrados de asfalto, englobando uma extensão estimada em 312,4 quilômetros de vias urbanas.

Convênios

O Asfalta Manaus está dividido em três convênios, cujos repasses foram efetuados para a Prefeitura de Manaus da seguinte forma: no Asfalta Manaus 1, foram repassados R$ 100 milhões, no dia 12 de novembro de 2021, e a contrapartida do município foi de R$ 10.442.704,28; para o Asfalta Manaus 2, o repasse foi de R$ 50 milhões, realizado na mesma data do anterior, e a contrapartida municipal foi de R$ 1.585.108,91; e no Asfalta Manaus 3 foram R$ 31.814.817,25, quitados em 30 de junho de 2022, e a contrapartida da Prefeitura de Manaus foi de R$ 781.392,7.

*Com informações da assessoria

