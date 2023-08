Novo tiroteio é registrado em evento de campanha no Equador

Um tiroteio foi registrado nesta quinta-feira (17) durante um ato de campanha no Equador. O caso ocorreu durante um comício do candidato Daniel Noboa, segundo o jornal Expreso, do Equador. O candidato não foi atingido, segundo o veículo de comunicação.

O episódio aconteceu na cidade de Durán. Noboa realizava um ato de encerramento de campanha. Até o momento, não há informações sobre feridos no tiroteio.

O jornal El Universo disse que Noboa estava no centro de Durán quando disparos foram ouvidos. Todos se agacharam e a equipe de segurança do candidato o retirou do local.

A polícia do Equador disse que, “após realizar verificações no local”, descarta que tenha ocorrido um atentado contra o candidato.

Ministro do Interior, Juan Zapata divulgou mensagem nas redes sociais também negando que tenha ocorrido um ataque armado contra Noboa.

De acordo com os jornais Expreso e El Universo, o candidato tem usado colete à prova de balas nos últimos dias e havia comentado sobre ameaças que teria recebido. Noboa só possui segurança privada, segundo o El Universo.

*Com informações do CNN Brasil

